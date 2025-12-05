La rueda de prensa de Sergio, en directo
El entrenador comparece en la víspera del encuentro ante el Alavés en Mendizorrotza
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:27
Sergio Francisco comparece ante los informadores en la víspera del encuentro entre la Real Sociedad y el Alavés en Mendizorrotza (sábado, 16.15 horas). Es la vuelta a LaLiga tras la eliminatoria copera del pasado miércoles ante el Reus.
13:50
Mal partido el año pasado
No sé se es un partido especial para mí, sí es superactractivo, es un derbi otra vez. Sentimos que el partido tiene dificultad. Es un rival que no ha sacado muchos puntos en los últimos partidos, pero viéndolos, tengo la sensación de que va a ser dificilísimo. Le compararía con nosotros en muchos aspectos del juego como su energía y agresividad en la presión alta. En casa es muy fuerte. Sabemos de la dificultad del partido y los que nos vamos a encontrar y debemos sacar nuestra mejor versión para ganar.
13:47
Metiendo y encajando muchos goles
Es el equilibrio que buscamos. Me gustaría repetir puertas a cero, no tengáis dudas, pero la realidad es que tenemos la sensación de que hay que cuidar mucho el balón parado, porque nos está penalizando y las transiciones. El rival no nos genera tanto para encajar los goles que estamos encajando. Y en los goles a favor, hay un montón de jugadores que se han mostrado y han dicho que estamos aquí y vamos a ayudar a los delanteros a hacer gol. También me gustaría que todos eleven el nivel en defensa, que todos se sientan defensas. Si queremos ganar partidos, no podemos encajar tres goles.
13:45
Karrikaburu
Le he visto apretando muchísimo a los recuperadores porque quería estar cuando antes. Ve la situación de la punta y estaba deseando volver con el grupo. Le metimos una sesión antes de la Copa y ha hecho estas dos últimas y ahora está bien , por eso le metemos en la convocatoria. Le veo con muchas ganas.
13:44
Muchos goles tras el descanso
Tenemos que buscar el objetivo de adelantarnos en el marcador en las primeras partes y acertar en esas ocasiones del inicio. En las segunda estamos acertando más. Hay muchos goles que se dan desde el 70 al 90. Siempre hablo del cambio del ritmo de los cambios. Nos están aportando mucho esos jugadores que llegan de banquillo y mañana tendremos un plan que ojalá nos haga ponernos por delante.
13:42
La baja de Zubeldia y la de Beitia
Nos altera por número. Pasamos de cuatro centrales a tener tres. La lesión de Luken también hace que se caiga esa opción. Los otros tres están bien. Caleta ha estado con molestias en el estómago y vómitos. Pero se encuentra bien. Ya ha entrenado. Elegiremos la pareja de mañana tras ver cómo están los tres.
13:41
Pedagogía con Sucic
Con Luka es el mismo tratamiento que con todos los demás. Intentamos sacar la mejor versión de cada jugador, que esté con la autoestima alta, que mejore su juego. Hay jugadores que tienen más o menos participación. Lo que le pido a Luka es que demuestra su nivel para que el entrenador, como a todos, le pueda elegir para el fin de semana. Hay otros compañeros que están jugando más porque yo les veo mejor, no hay mucho más ahí. Tengo conversaciones con él, por supuesto. Hablo con cada jugador que entendemos que no está en su mejor predisposición para dar su mejor versión, pero en este caso su tratamiento es como con cualquiera.
13:38
La derrota ante el Villarreal como gasolina
El partido del Villarreal lo tenemos olvidado. Lo dimos todo. Fue una derrota de la que sacamos muchas cosa positivas, pero nos cortó una racha de resultados a favor. Esa es la realidad. El partido de mañana lo afrontamos otra vez con la intención de arrancar una racha de buenos resultados, como otra oportunidad de ganar fuera de casa, con la sensación de que es un partido importante para enchufarnos. Y veo a la gente muy enchufada para dar un buen nivel, que es lo que necesitamos para ganar a un buen equipo.
13:35
Sucic sí entra
Lo aclaro fácil. La situación es que tenemos que decidir una convocatoria para el partido de Copa. Metemos en la dinámica de entrenamiento y en la convocatoria a los jugadores que entendemos que tienen más energía y están más preparados para ese partido. Yo considero que Luka no está para esa convocatoria. Y como le veo mejor, le metemos en la convocatoria para Vitoria. Yo decido que no le veo disponible para ese partido de Copa.
13:34
Sobre la convocatoria
Si entran en la convocatoria es que están perfectos para jugar. Confiábamos también en que estuviese Igor, pero no ha podido entrenar en toda la semana. Es el único que no lo podemos meter de los que hablamos. La realidad es que no es gran cosa, pero él está incómodo, no se siente para llegar al partido.Lo está limitando
13:30
Enseguida comparecerá Sergio ante los medios
13:28
La convocatoria
Están Karrikaburu, Caleta-Car y Aramburu, pero no Zubeldia, Beitia y Carrera
12:24
Así presenta el Alavés este derbi
Así presenta el Alavés este partido contra la Real Sociedad
El 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐 espíritu del derbi 🧞♂️#AlavésRealSociedadpic.twitter.com/aO9sdvJZc7— Deportivo Alavés (@Alaves) December 5, 2025
12:19
A por la segunda victoria fuera
La Real Sociedad buscará en Vitoria-Gasteiz su segundo victoria consecutiva fuera de casa, que sería la segunda de la temporada a domicilio, tras la conseguida en El Sadar ante Osasuna (1-3), con el colofón glorioso del gol de Barrene . El balance de la Real sigue siendo pobre fuera de casa: seis puntos en siete partidos, por una victoria, tres empates y tres derrotas, ocho goles a favor y 10 en contra.
12:13
Muchas ausencias
Igor Zubeldia sigue sin poder ejercitarse con el grupo, por lo que está descartado también para este encuentro ante el Alavés. Por lo tanto, la lista de lesionados la componen cinco realistas: Zubeldia, Oyarzabal, Óskarsson, Yangel Herrera, Rupérez.
12:08
Eguerdi on
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Sergio Francisco previa al encuentro que disputa la Real Sociedad ante el Alavés en Mendizorrotza mañana sábado (16.15 horas). Otro oportunidad de sumar fuera y no descolgarse mucho más de los puestos altos de la tabla y distanciarse del pozo.
