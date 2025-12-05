La rueda de prensa de Sergio, en directo

13:41

Pedagogía con Sucic

Con Luka es el mismo tratamiento que con todos los demás. Intentamos sacar la mejor versión de cada jugador, que esté con la autoestima alta, que mejore su juego. Hay jugadores que tienen más o menos participación. Lo que le pido a Luka es que demuestra su nivel para que el entrenador, como a todos, le pueda elegir para el fin de semana. Hay otros compañeros que están jugando más porque yo les veo mejor, no hay mucho más ahí. Tengo conversaciones con él, por supuesto. Hablo con cada jugador que entendemos que no está en su mejor predisposición para dar su mejor versión, pero en este caso su tratamiento es como con cualquiera.