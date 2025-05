Parece que ha pasado todo un mundo desde la derrota en liga contra el Alavés. Y lo cierto es que han pasado muchas cosas. Entre ... ellas la 'dimisión' de Imanol, que cerrará su etapa al frente del banquillo de la Real al término de esta temporada con nota. Una calificación bien alta que será difícil de superar por sus sucesores. Un Imanol al que pongo casi a la altura del gran Ormaetxea y al que deseo un salida digna y con todos los honores del club de su vida. No sé si se tomará o no un año sabático, pero si desea continuar entrenando le recomendaría salir fuera de España, aunque nunca es fácil.

Con la pena de tener que decir adiós a Imanol en las próximas semanas, la Real se mide esta noche al Athletic con el claro objetivo de sacar los tres puntos para seguir luchando por los puestos europeos. Los nuestros juegan más y mejor que los leones, y tienen que hacer valer el hecho de no haber jugado partido entre semana, como sí lo han hecho los de Valverde en su abultada derrota en casa ante el Manchester United. No obstante, no engañamos a nadie cuando decimos que el Athletic ha sido el equipo revelación de esta campaña, con jugadores como los Williams y un Sancet que ha sido uno de los mejores centrocampistas de la temporada, aunque el navarro no estará esta noche en Anoeta por lesión. Hay que poner también en valor los canteranos que ha sacado el Athletic de Lezama, como Jauregizar y Prados.

La Real, por su parte, debe imponer su estilo de juego en el derbi de esta noche. Tener a sus bandas enchufadas se presenta como clave para conseguir la victoria ante el Athletic. Espero a Kubo y Oyarzabal arriba, y tengo dudas de si saldrá de inicio Barrenetxea. Tenemos que hacernos fuertes en el medio y evitar esos errores en defensa que tantos puntos nos han quitado esta temporada.

Se suele decir que en estos derbis no hay favoritos y que la clasificación no cuenta. Estoy de acuerdo. De los derbis que disputé al vestir la elástica txuri-urdin, siempre me quedaré con el de la última liga que ganamos, donde además marqué un gol bonito. Tampoco puedo olvidarme del 5-0 o del derbi de la ikurriña.