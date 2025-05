Roberto López Ufarte: «La Real Sociedad ha sufrido un bajón inesperado porque...»

Maite Jiménez Lunes, 5 de mayo 2025, 19:50 Comenta Compartir

La Real Sociedad dio un paso atrás en sus aspiraciones a entrar en Europa la próxima temporada. Lo hizo tras un discreto empate (0-0) en el Reale Arena ante un Athletic con la mente puesta en el choque de vuelta de las semifinales de la Europa League que disputa este jueves ante el Manchester United. A los de Imanol Alguacil les volvió a faltar una mayor ambición para acercarse a la meta de Unai Simón, y ello apenas les permitió sumar un punto que les deja en la mitad de la tabla, a un punto de la Conference League.

Para analizar el derbi, Goazen Reala! recibió como invitado a Roberto López Ufarte, leyenda txuri-urdin que junto a Maite Jiménez y Miguel González valoró el encuentro ante el Athletic, así como las opciones europeas del conjunto txuri-urdin. «La Real Sociedad ha sufrido un bajón inesperado y se está complicando la posibilidad de entrar en Europa. Llegará un momento en el que a lo mejor hay que pensar que no pasa nada por no lograrlo. Y pensar directamente en el próximo, que se presenta difícil y complicado. Soy un poco pesimista», añadió. Asimismo, Miguel González destacó a Jon Martín, de quién subrayó su actuación ante el Athletic: «Con 18 años nunca he visto a un central en la Real jugar con ese desparpajo. Tiene cosas que corregir, pero lo que está haciendo es brutal».

