Vaya por delante que el VAR hace que el fútbol sea más justo, pero los árbitros están confundidos y no aplican los mismos criterios en ... jugadas conflictivas. Por no aburrir, solo me voy a centrar en la roja de Zubeldia. Son entradas a la orden del día por cortar jugadas a hombres habilidosos como Jesús, sin violencia de por medio. En todas ellas solo se debería pitar falta, o como mucho amarilla, que para mí ni eso. Estoy indignado porque con esa roja se rompió el partido. ¿Cuántas expulsiones hubiesen recibido Gorriz y Gajate? No hubiesen jugado ningún partido. Con la de patadas que me dieron a mí...

El arbitraje está mal, pero no dejemos que los grandes manejen el cotarro porque mirarán siempre por sus intereses. Condicionan a los árbitros y ya no engañan a nadie, aunque también es cierto que los equipos pequeños les apoyan por querer surfear en la misma ola. No se dan cuenta que salen perjudicados por ello. Dejando el silbato y volviendo al balón, hoy tenemos que certificar nuestro pase a octavos. Tras el partido de allí pienso que no es un equipo tan malo como nos lo habían pintado. En Dinamarca nos tuvieron contra las cuerdas en los primeros minutos por un remate al palo, un paradón de Marrero... Supimos contrarrestar por los grandes jugadores que tenemos. No olvidemos que venían sin competir dos meses en liga, y hay que aprovecharse de eso. Después de lo sucedido en Sevilla, tenemos muchos jugadores frescos que deben dar ese plus competitivo. Soy de los que piensa que la afición debe empujar porque en Europa no hay equipo pequeño y de la misma forma hay que hacer que todos los partidos europeos sean especiales. Porque lo son. No vale reservarse pese a que el domingo haya que ganar al Leganés. Si somos capaces de controlar el juego en la medular, se puede ver un gran partido. En Dinamarca jugó Marrero y no sé si apostaría por él. Es una eliminatoria que hay que ganar, pero yo siempre jugaría con los mejores pese a que en Dinamarca hiciera un partidazo. También va a condicionar el hecho de tener un césped en buenas condiciones para dar diez pases seguidos. En Herning estaba duro y helado, en Anoeta no. Tenemos jugadores de buen pie, pero ellos también y hay que tener cuidado porque no las tengo todas conmigo con que vayamos a ganar fácil.

Temas

Igor Zubeldia