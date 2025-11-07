Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan llega finalmente al duelo de hoy frente al Elche. Lobo Altuna
Desde mi banda izquierda

Partido peligroso

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

No hay tiempo para disfrutar en una semana corta tras un partido espléndido con un resultado que no refleja la superioridad de la Real ante ... el Athletic. El resultado fue corto pese al gol en el descuento. El centro del campo fue clave con jugadores que van a más como Gorrotxategi, que siempre está bien colocado, con Brais, que por fin recupera su frescura y calidad, y Soler, que sabe como nadie filtrar balones y entender el juego.

