Partido peligroso

No hay tiempo para disfrutar en una semana corta tras un partido espléndido con un resultado que no refleja la superioridad de la Real ante ... el Athletic. El resultado fue corto pese al gol en el descuento. El centro del campo fue clave con jugadores que van a más como Gorrotxategi, que siempre está bien colocado, con Brais, que por fin recupera su frescura y calidad, y Soler, que sabe como nadie filtrar balones y entender el juego.

En ataque estamos bien con ocasiones de gol con Oyarzabal como líder absoluto. Una pena la pequeña lesión de Barrenetxea aunque Guedes está en forma y cuajó un gran partido en ataque, pero estuvo formidable en defensa siendo casi un hombre más en el centro del campo. Kubo también estuvo a la altura y eso es una magnífica noticia para el futuro.

Diría que el partido de hoy es más complicado que el derbi por varios motivos; el subidón puede inducir un relax que puede ser perjudicial y enfrente hay un recién ascendido que juega muy bien al fútbol. Eso sí, en la salida de balón arriesga mucho y comete errores que debemos aprovechar presionando arriba con insistencia. Habrá pelea por ver quién se hace con la posesión porque ellos tienen buenos futbolistas. Está André Silva, que conocemos y parece más cómodo que en la Real. Ha metido ya los mismos goles con el Elche que en todo su paso por Donostia.

Otro futbolista que está francamente bien es Rafa Mir a pesar de sus problemas con la justicia mientras que me está gustando mucho Rodrigo Mendoza, el internacional sub-21 que deja detalles en la medular. Tienen un entrenador exigente con sus jugadores y diría que van a ser el equipo revelación.

Jugamos en el Martínez Valero, un campo difícil que tiene un público chillón. Antes se daban resultados de empate y cortos, 1-0 o 0-1. Suele influir el calor. Me acuerdo que en mi época los defensas te comían la oreja incluso antes del partido para amedrentar. El fútbol ha cambiado y el Elche también.

Me ha gustado la reacción del equipo, que estaba jugando bien pero estábamos concediendo puntos y partidos por fallos fuera de lugar. Sonaron tambores de guerra antes del Celta, aunque creo que se ha dado ese punto de inflexión.