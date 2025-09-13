Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Real Sociedad

Los homenajes solían salir bien

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:59

Tras unas largas vacaciones, ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros con la mirada puesta en el nuevo proyecto de nuestra Real. Ha sido ... un verano complicado donde jugadores de la plantilla estaban invitados a salir al no contar para el entrenador y dirección deportiva, y como dijo Oyazabal, no es fácil lidiar con esa situación a diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los homenajes solían salir bien