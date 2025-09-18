Rin Kubo, la prima del futbolista de la Real Sociedad que es la gran esperanza del atletismo japonés La mediofondista, de solo 17 años, es la primera atleta japonesa de la historia en completar la prueba de 800 metros por debajo de los dos minutos

Jueves, 18 de septiembre 2025

El apellido Kubo triunfa en Japón más allá del fútbol. Si bien hasta hace poco tiempo la popularidad de estas cuatro letras se asociaba en exclusiva al futbolista de la Real Sociedad, ahora va de la mano también del atlestismo gracias a su prima Rin Kubo, quien con apenas 17 años (20 de enero de 2008) ya ha hecho historia y es la gran esperanza del atletismo nipón. No solo en el futuro sino también en el presente más cercano tras su primera participación este jueves en el Mundial de Tokio, donde la joven no ha podido superar las series clasificatorias de 800 metros pese a dejar buena sensaciones sobre el tartán.

Prima de Take Kubo por parte de los padres de ambos, Rin Kubo es una de las atletas más prometedoras del mediofondo mundial y toda una estrella en su país tras lograr lo que ninguna mujer nipona había conseguido antes: bajar de los dos minutos en 800 metros. Lo hizo en 2024, con solo 16 años, cuando detuvo el crono en 1:59.93. Este verano ha rebajado de nuevo esa marca en el campeonato nacional (1:59.52), convirtiéndose en campeona de Japón.

En los actuales mundiales de atletismo que se disputan en Japón, Kubo ha competido como la integrante más joven del equipo anfitrión, compuesto por 80 atletas, y además es la primera estudiante de secundaria japonesa en casi dos décadas que logra una plaza en una prueba individual de un campeonato mundial. «Cuando empecé en el instituto, después de dejar el fútbol, un Mundial parecía un sueño muy lejano. Ahora lo tengo delante y quiero aprovechar la oportunidad. Quiero correr lo máximo posible y alcanzar la final», confesó con ambición en la previa.

Su vínculo con el balón no es casual. Quienes la conocen aseguran que su fortaleza física se explica en parte por su pasado futbolístico, disciplina en la que también habría podido destacar, igual que su primo Take.

La joven corredora ya dejó destellos de su valía en competiciones internacionales el año pasado durante el Mundial Sub'20 de Lima, donde fue sexta en la final de 800 metros con tan solo dieciséis años. Este 2025, Rin Kubo se presentó con fuerza en el campeonato asiático de Gumi (Corea del Sur), en el que consiguió la medalla de plata.

No obstante, todavía deberá esperar para conseguir grandes resultados en las pruebas absolutas como se ha visto este jueves en las series clasificatorias de 800 metros del Mundial de Tokio, en las que la japonesa ha terminado penúltima de su tanda.

«Estoy muy emocionada por competir en mi país y por poder hacerlo todavía como estudiante. Mi objetivo es mejorar mi marca y llegar a la final. Sería algo increíble», aseguró en la previa mundialista, que para su mala fortuna no ha podio cumplir.