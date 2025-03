Se retira José Ángel Cote, el exlateral de Real y Eibar que no celebró un gol «porque estaba rayado»

A. A. Miércoles, 5 de marzo 2025, 15:42 | Actualizado 15:50h. Comenta Compartir

El defensa José Ángel Valdés, más conocido como Cote, ha anunciado que se retirará del fútbol profesional al finalizar esta temporada. El lateral izquierdo concluirá su carrera en el club en el que la empezó, el Sporting de Gijón, aunque en Gipuzkoa será recordado por haber jugado tanto en la Real Sociedad como en el Eibar. El lateral se retira con 35 años tras disputar alrededor de 400 partidos en la élite ya que «siendo honesto» considera «que todo tiene un inicio y un final» y por ello dejará el fútbol profesional al finalizar esta campaña.

Cote, producto de la cantera de Mareo (Sporting) fue fichado por la Roma en 2011 y al finalizar esa campaña tras no tener continuidad en el club italiano, la Real Sociedad solicitó su cesión. Esa campaña, la 12-13 fue histórica para el club txuri-urdin tras conseguir clasificarse para la Champions con Philippe Montanier. Aunque su presencia no fue fija en los esquemas del técnico francés y también sufrió problemas físicos, la Real renovó su cesión para la siguiente temporada, en la que llegó a disputar un duelo de Champions, en casa ante el Leverkusen (0-1).

Al finalizar esa campaña abandonó la Real con 43 disputados en total en esas dos temporadas. Tras pasar por Oporto y Villarreal, volvió a Gipuzkoa en 2017. El Eibar le abrió las puertas y con los armeros completó cuatro campañas a un gran nivel y con continuidad, completando 109 partidos como armero, más de 100 de ellos en Primera División. Además sumó dos goles con el Eibar en Liga, el primero de ellos bastante particular.

Fue en la temporada 2019/2020 en la tercera jornada de liga ante el Betis en Ipurua. Con un remate desde el borde del área, Cote ponía en ventaja al Eibar antes del descanso en un tanto que a la postre le daría la victoria a los armeros. Pero el lateral no celebró el gol y realizó gestos de enfado con su propio nivel. Preguntado al finalizar el choque por esa cuestión, Cote explicó que «soy un tío raro, no se me da bien celebrar goles y me salió no celebrar porque estaba un poco rayado». Genio y figura.

Tras su etapa en Eibar, Cote completó una campaña en Osasuna y las últimas tres temporadas ha vestido la camiseta del Sporting en Segunda División. Las dos primeras en un gran nivel pero esta última las lesiones han vuelto a hacer mella en su rendimiento por lo que el lateral ha decidido que es el mejor momento para poner punto y final a su carrera.

«Es una decisión muy difícil de tomar, pero cuando finalice esta temporada dejaré el fútbol profesional. Soy un privilegiado por todo lo que viví, por todo lo que me dio este deporte. Sin haber estado en el Sporting todo habría sido más difícil. El Sporting me dio la oportunidad de ser futbolista y la oportunidad de volver. No lo dudé, porque siento mucho a este club», ha explicado el capitán rojiblanco con lágrimas en los ojos.