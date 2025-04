Remiro descubre otra jugada polémica previa al 3-3: «Obviamente es falta»

«Hay dos jugadas». Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, resaltó en los micrófonos de 'Goazen Reala' de DV que la polémica previa ... al gol del empate de Aurélien Tchouaméni fue doble, que hubo un doble error no apreciado por el árbitro ni por sus asistentes o el VAR antes de ese córner que supuso la momentánea igualada a tres en el minuto 85. «No sé si os habéis dado cuenta: paro en el primer uno contra uno y en el segundo, me hago con el balón, lo tengo con la mano izquierda y Vinícius me lo quita de mi posesión», denuncia.

La Real Sociedad reclamó fuera de juego posicional de Mbappé en la acción previa al córner que dio lugar al gol de Tchouameni.#LaCopaMola pic.twitter.com/ubWXOmA46Z — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 1, 2025

Le retransmisión de la televisión no repitió esa jugada. Y en vivo fue más difícil verla para los espectadores y, como quedó demostrado, para el colegiado Javier Alberola Rojas: «Estaría bien que lo vierais. Obviamente es falta. Yo tenía el balón cogido con la mano izquierda en mi muslo y me lo quita por detrás. Le he preguntado al árbitro si lo había visto y me ha dicho que no, que no se había dado ni cuenta», relata Remiro en el micrófono de Maite Jiménez. Hubo otro aspecto que indignó al cancerbero de la Real: «¿No se ha visto repetida? No me jodas». El tanto llegó en la jugada posterior, por lo que esa falta no pudo ser revisada por el VAR.

Lo que sí pudo ver todo el mundo fue la posición antirreglamentaria de Kylian Mbappé antes de ese tanto. Ubicado en fuera de juego, no toca el balón que llega a Vinícius, pero sí que interviene en la jugada porque descoloca a Igor Zubeldia. «Es interpretable, pero para mí es fuera de juego», sostiene Remiro. «Aunque no haga nada, está en la trayectoria y molesta a Igor. La misma influencia que tuvo en la jugada en la que Las Palmas no pudo darle la vuelta al marcador en Vigo, en el despeje de Starfelt. Ésta, peor», relata.

Orgullo más que tristeza

El portero de Cascante también narró el sentimiento del vestuario tras el encuentro: «Tristeza, nunca, ninguna, hay cosas mucho peores en la vida que la que nos ha pasado hoy. Yo, como mis compañeros, siento un orgullo tremendo por lo que hemos hecho hoy, por lo que casi conseguimos, por el escenario, por lo que representamos, por contra quién hemos jugado, por el proceso en el que nos encontramos esta temporada, por dónde venimos, por dónde queremos ir…orgullo absoluto», cuenta.

Hubo momentos durante el encuentro en los que muchos realistas se vieron en Sevilla el día 26 y los jugadores, también, aunque Remiro puntualiza: «Nosotros veníamos ganar y a pasar la eliminatoria». Cuando marcó Oyarzabal el 1-3 en el 80', la Real tenía el pasaporte virtual en la mano: «He visto que el resultado era favorable, pero que quedaban 10 minutos contra el Madrid aquí y que iban a apretar».

Tras el encuentro, Imanol dijo que, pese a no haber pasado a la final, llevará el partido en su corazón para siempre. Remiro lo comparte: «Para mí, lo mismo o más. Mucho orgullo. Estamos en un proceso en el que tenemos que mirar eso, el proceso, más que los resultados. Hay momentos en la temporada en los que nos está costando un poco más. A todos nos gustaría hacer más goles, a todos nos gustaría tener mejores sensaciones, pero estamos en eso. Es un equipo que ha tenido bajas importantes, que está trabajando mucho, del que se habla mucho y al que a veces se le mete caña innecesariamente. Y que hoy ha venido aquí creyéndose que va a pasar. Y ha hecho un auténtico partidazo para conseguirlo. No ha podido ser por detalles. No pasa nada. Hay que quedarse con lo que hemos casi hecho, con la imagen que hemos dado, que ha sido espectacular. Yo así lo siento. Esperemos que todos le den el valor que tiene, porque desde dentro ha sido increíble».

Otro de los grandes momentos del choque llegó cuando Mikel Oyarzabal se puso arengar a los suyos en el descanso de la prórroga. Todos escuchaban absortos al capitán, que había aunado una piña de compañeros en torno a él: «Ha sido emocionante. Piel de gallina. Mucha gente dice que Oyar no expresa, pero hay que conocerle y saber lo que siente. Hoy nos lo ha transmitido a las mil maravillas, antes del partido, en cada descanso y en el descanso de la prórroga. Es el mejor guía que podemos tener y en ese momento nos ha quitado un poco de tensión. Nos ha animado, nos ha arengado. Ha hecho del capitán que es», revela Remiro.

El cancerbero también se muestra partidario de la continuidad de Imanol: «Esto es cosa de Ima. Yo digo lo mismo que Mikel o Aritz hace unos días. Cómo Álex, te digo que el mejor entrenador que puede tener la Real es Imanol. Es necesario. Para venir hoy aquí, para competir con la gente con la que competimos, cada tres días, sin olvidar lo que somos, con estos jugadores, con el proyecto de Zubieta. Yo llevo seis años, tres semifinales, una Copa, todos los años en Europa…Ima nos ha recordado hoy que la última semifinal había sido en el 88 y llevamos tres ya. Hay que darle una vuelta. Para mí, la imagen número 1 es Ima. Luego están el presi, Roberto, Erik, que se va a quedar ahora, Oyar, Igor, Elus…»

Por último, Remiro enfoca a lo que le queda a la Real Sociedad, los nueve partidos para tratar de conseguir una plaza continental: «Sentir que desde hoy, con el pedazo de partido que hemos hecho, tenemos energía para los nueve partidos que quedan, ayudarnos entre todos. Todos queremos entrar en Europa y vamos a ir a por ello», proclama.