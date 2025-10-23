Recuperar a segundas espadas, otra de las misiones de Sergio

Sergio continúa agitando el árbol en busca de un once tipo. Hay futbolistas que van entrando y saliendo, pero lo cierto es que el irundarra ... también tiene la misión de recuperar a segundas espadas que deberían ser fundamentales a lo largo de la temporada. Lo malo para el técnico es que sin los doce partidos de Europa League del pasado curso no tiene minutos para todos.

En este grupo de jugadores interesantes que no terminan de convencer al entrenador sobresalen cuatro como Jon Martin, Sucic, Zakharyan y Turrientes, que por un motivo u otro no terminan de entrar cuando estaban llamados a ser importantes en el presente y futuro del club. Dos canteranos prometedores por un lado, dos fichajes que tienen calidad pero que no han cuajado del todo por otro lado. Martín solo ha disputado un encuentro en lo que llevamos de temporada, los noventa minutos ante el Espanyol. Turrientes, por su parte, arrancó siendo titular como '4', pero la irrupción de Gorrotxategi y las llegadas de Soler y Yangel le hacen tener más competencia. En este grupo de canteranos también se puede mencionar a Goti, que al igual que Martín solo ha tenido una oportunidad, ante el Real Madrid. Cometió un fallo grave que terminó en el 0-1 de Mbappé, pero luego demostró personalidad. Su capacidad para filtrar pases y su disparo lejano podrían haberle venido bien al equipo en Vigo, pero Sergio apostó por otros perfiles.

Más aristas tienen los casos de Sucic y Zakharyan. El croata la temporada pasada estaba brillando con luz propia con exhibiciones como la del Bernabéu en Copa, pero esa lesión de rodilla le frenó en seco. Zakharyan, que ha dejado dos pinceladas este curso, está ya en su tercer año como realista. Sucic acumula unos escasos 121 minutos mientras que el ruso supera por poco los 60. El problema con ambos es que costaron 10 y 12 millones y no terminan de rendir como se esperaba.