Jon Martín conduce un balón durante el choque ante el Espanyol EFE
Real Sociedad

Recuperar a segundas espadas, otra de las misiones de Sergio

Futbolistas como Sucic, Zakharyan, Martín o Turrientes apenas están entrando en los planes del entrenador

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:06

Comenta

Sergio continúa agitando el árbol en busca de un once tipo. Hay futbolistas que van entrando y saliendo, pero lo cierto es que el irundarra ... también tiene la misión de recuperar a segundas espadas que deberían ser fundamentales a lo largo de la temporada. Lo malo para el técnico es que sin los doce partidos de Europa League del pasado curso no tiene minutos para todos.

