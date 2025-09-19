Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais Méndez disputa un balón con Lo Celso. EFE

La Real vuelve a comenzar un partido por detrás en el marcador

El conjunto de Sergio Francisco ha empezado los cinco partidos de la Liga por debajo

Álvaro Guerra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:30

Quinta jornada de liga y quinto partido en el que la Real Sociedad vuelve a comenzar un partido por detrás en el marcador: Valencia, Espanyol, Oviedo, Real Madrid y ahora el Betis. Esta vez ha sido en el minuto siete en La Cartuja. Hasta la fecha no ha sido capaz de dejar su portería a cero en ningún partido.

De hecho, la Real Sociedad no remonta un partido y sale victoriosa desde aquel encuentro ante el Granada en Los Cármenes el 9 de marzo de 2024, cuando el plantel de Imanol Alguacil terminó llevándose los tres puntos con un gol de André Silva en el minuto 85.

Es el único equipo de la Liga que no se ha puesto por delante ni un solo minuto. Así ha vuelto ha pasar por segunda vez en el encuentro en La Cartuja. Brais Méndez había empatado el choque en el minuto 13 y hasta el descanso permanecían las tablas en el marcador. Pero el paso por vestuarios ha vuelto a condenar a la Real y a los cuatro minutos de juego del segundo tramo del partido, Abde ha vuelto a poner a los locales por delante, para dejar a la Real, otra vez, un gol por debajo. Además, el conjunto blanquiazul es uno de los cuatro equipos de la competición que todavía no ha ganado.

