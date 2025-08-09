Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El once de la Real que se ha enfrentado al Bournemouth en el primer partido del día RS
Pretemporada

La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes

Los de Sergio igualan el tanto inicial del Bournemouth con un remate cruzado de Barrenetxea con minutos de nuevo para Traoré (1-1)

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:09

La Real Sociedad ha empatado en el primer partido ante el Bournemouth (1-1) disputado a puerta cerrada en las instalaciones del conjunto inglés ... que ha servido para que Caleta-Car y Gonçalo Guedes, los dos fichajes que ha realizado el club hasta la fecha, se hayan estrenado con la camiseta txuri-urdin. Estos dos últimos partidos están sirviendo como prueba definitiva antes de que la Real debute en Liga el próximo sábado ante el Valencia en Mestalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el conductor de un vehículo en un accidente con un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  5. 5 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  6. 6 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  7. 7 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  8. 8 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  9. 9 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  10. 10

    Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes

La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes