La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes

La Real Sociedad ha empatado en el primer partido ante el Bournemouth (1-1) disputado a puerta cerrada en las instalaciones del conjunto inglés ... que ha servido para que Caleta-Car y Gonçalo Guedes, los dos fichajes que ha realizado el club hasta la fecha, se hayan estrenado con la camiseta txuri-urdin. Estos dos últimos partidos están sirviendo como prueba definitiva antes de que la Real debute en Liga el próximo sábado ante el Valencia en Mestalla.

Los dos fichajes han dejado detalles de calidad. El croata ha jugado en el perfil diestro y ha demostrado su gran salida de balón mientras que el luso ha sido punzante por la derecha. Como ha jugado en el perfil natural ha colocado buenos centros a Karrikaburu y Barrenetxea, que desde la izquierda ha completado los noventa minutos. Recuperar la mejor versión del donostiarra, y sobre todo su regularidad, sería una grandísima noticia para Sergio.

Sergio ha diseñado un once con jugadores a priori menos habituales, por lo que el once de Mestalla saldrá, casi con totalidad, de los jugadores que participen en el segundo encuentro del día, también ante el Bournemouth, pero en el Vitality Stadium (18.15 horas, RS TV). El irundarra ha alineado a Fraga; Traoré, Caleta-Car, Pacheco, Aihen; Urko, Marín, Goti; Guedes, Barrenetxea y Karrikaburu.

AFC Bournemouth Dennis, Smith (cap.), William (Mottoh, min. 86), Mepham, Soler, Philip, Rees-Dottin (Sadi, min. 70), Scott, Traorè, Outtara y Evanilson (Adu-Adjei, min. 81). 1 - 1 Real Sociedad Fraga, H. Traoré (Rupérez, min. 60), Ćaleta-Car (Beitia, min. 70), Pacheco, Aihen, G. de Zárate, Marín, Goti (M. Rodríguez, min. 70), Guedes (Díaz, min. 60), Barrene (cap.) y Karrikaburu. Goles: 1-0: Evanilson, min. 9; 1-1: Barrene, min. 89.

Árbitro: Thomas Bramall. Ha amonestado al local Rees-Dottin y a los visitantes Karrikaburu y Ćaleta-Car

Además de los fichajes vuelve a disputar minutos Traoré, que todavía no ha respondido al París FC sobre su decisión aunque si vuelve al césped algunos sacarán la conclusión de que está cerca de quedarse. Habrá que ver qué sucede en los próximos días. En el banquillo estaban Folgado, Zakharyan, Díaz, Rupérez, Mariezkurrena, Beitia y Mikel Rodríguez por lo que también es interesante ver de nuevo al ruso con el resto de sus compañeros. De momento, sin minutos.

El partido fue igualado en los primeros compases pero la Real fue más y tuvo las ocasiones más claras. Sin embargo, el Bournemouth de Iraola se adelantó pronto, en el minuto 9, gracias a un tanto de Evanilson. Los de Sergio mejoraron con el paso de los minutos y tuvieron jugadas de peligro con Barrenetxea, de cabeza, y Goti, con un remate a la salida de un córner. Los donostiarras no materializaron sus acercamientos antes de que llegara el descanso.

Barrenetxea finaliza un contragolpe

La Real fue superior en la segunda mitad y Sergio movió algo el árbol a la hora de partido dando entrada a Dani Díaz y Rupérez por Guedes y Traoré. Habrá que ver cuál es la posición ideal para el luso según el técnico, aunque en su primer partido ha jugado en la derecha con sistema de 1-4-3-3 con Barrenetxea en izquierda y Karrikaburu en punta. Mikel Rodríguez y Beitia también saltaron al campo por Goti y Caleta-Car, que ha debutado como central en el perfil diestro.

⚽ 89’ | 1-1 | 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟 DE LA REEEAAALLL!!! Contragolpe perfecto de los txuri urdin que define Barrene con un zurdazo cruzado.#AFCBRealSociedad pic.twitter.com/BjvqZWDbPB — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 9, 2025

Los txuri-urdin fueron más en el segundo acto y Marín tuvo el empate por partida doble. El primer remate terminó golpeando el palo mientras que el segundo, justo después, se fue desviado por poco tras un pase filtrado de Barrenetxea. La Real no frenó y fue a por más con un cabezazo de Mikel Rodríguez detenido por el meta local tras el clásico saque de banda largo de Aihen, que también lo intentó con un remate lejano con la zurda. Apunto estuvo de entrar.

Cuando parecía que el partido se moría empató la Real. La superioridad en la segunda parte pudo terminar con el gol de la igualada gracias a un contragolpe bien dirigido y finalizado por Barrenetxea. El cuero le llegó al donostiarra, que sentenció con un remate cruzado con la zurda cuando el reloj marcaba que empezaba el descuento. La asistencia fue de Karrikaburu, que continúa peleando para convencer a Sergio y tener un hueco con dorsal del primer equipo. No hubo mucho tiempo para más. El test definitivo, en la tarde de este sábado a partir de las 18.15 horas.