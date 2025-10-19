Los jugadores de la Real Sociedad se suman a la protesta contra LaLiga por el partido en Miami

La Real Sociedad también se suma a las protestas contra LaLiga por el partido que disputarán el Villarreal y el Barcelona el próximo 20 de ... diciembre. Los jugadores del conjunto txuri-urdin y del Celta se han plantado y se han quedado parados los quince primeros segundos del partido.

Un gesto que viene repitiéndose en todos los encuentros que se han disputado en esta novena jornada de liga. Sin embargo, tanto en los choques del viernes como en los del sábado, la realización de LaLiga optó por censurar estos plantes y emitir imágenes exteriores del estadio para no mostrar en cámara lo que realmente estaba ocurriendo en el césped. En el encuentro entre la Real y el Celta no ha sido así. Los telespectadores han podido ver a los veintidós jugadores mostrando su descontento con el que será el primer partido de la historia de la competición fuera de sus fronteras.

La razón de la queja de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) no es otra que criticar «la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos». Denuncian que la competición dirigida por Javier Tebas ha llevado adelante esta iniciativa sin tener en cuenta a los propios protagonistas, los jugadores de fútbol.

Según la AFE han intentado reunirse en repetidas ocasiones con LaLiga para tratar de que les expliquen «toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto». La inquietud de la AFE ha sido respaldada por los capitanes de todos los equipos de Primera División, entre ellos la Real Sociedad,