Los jugadores de la Real y el Celta se han quedado parados al inicio del partido. Alterphoto

Los jugadores de la Real Sociedad se suman a la protesta contra LaLiga por el partido en Miami

Como ha ocurrido en el resto de partidos de la jornada 9 de LaLiga, tanto el Celta como el club txuri-urdin se han mantenido inmóviles los 15 primeros segundos del encuentro

Jon Munarriz

Jon Munarriz

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:30

Comenta

La Real Sociedad también se suma a las protestas contra LaLiga por el partido que disputarán el Villarreal y el Barcelona el próximo 20 de ... diciembre. Los jugadores del conjunto txuri-urdin y del Celta se han plantado y se han quedado parados los quince primeros segundos del partido.

