La Real Sociedad sabe sobreponerse a las ausencias de Martin Zubimendi «Ha pasado muy mala noche, se ha levantado con fiebre y ha comido con nosotros. Ha echado la siesta perro casi no se podía levantar y hemos decidido mandarlo para casa», ha explicado Imanol

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 6 de marzo 2025, 17:59 | Actualizado 18:59h. Comenta Compartir

Sorpresa en la alineación de la Real Sociedad debido a la ausencia de Martin Zubimendi, que ni tan siquiera ha entrado en la convocatoria. ... Su baja no se debe a las molestias que tenía en los isquios y que le habían hecho ser duda hasta última hora, sino, según confirma la Real, a una gripe: «Ha pasado muy mala noche, se ha levantado con fiebre y ha comido con nosotros. Ha echado la siesta perro casi no se podía levantar y hemos decidido mandarlo para casa. Ya os dije ayer que los que estuviéramos. Hay jugadores renqueantes, esperaremos al calentamiento, no vaya a ser que haya sorpresas», ha explicado Imanol en la previa del encuentro.

Su ausencia supone un serio contratiempo para Imanol Alguacil que no puede contar con el concurso de uno de sus futbolistas más talentosos, aunque en los partidos en lo que la Real no ha podido alinear a Zubimendi bien por lesión, bien por descanso, el equipo ha sabido responder a la perfección. Así, en las últimas cinco temporadas Martin Zubimendi ha estado ausente en 23 encuentros con un balance de 12 victorias, 7 empates y solo 4 derrotas. Los tropiezos se produjeron en la temporada 2020/21 en Los Cármenes ante el Granada (1-0); en la 2023/24 ante el Barça en Montjuic (2-0) y en el Reale Arena, en una última jornada intrascendente, ante el Atlético (0-2); y esta temporada en Balaídos frente al Celta (2-0). Sin Zubimendi, la Real ha sido capaz capaz de ganar esta temporada en la Europa League a Dinamo de Kiev (3-0) y Midtjyland (5-2); la pasada campaña al Betis en el Villamarín (0-2) o a Osasuna en El Sadar en Copa (0-2); o de empatar en Leipzig (2-2) o el Metropolitano (2-2) en la 2021/22.

