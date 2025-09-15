Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Análisis del difícil comienzo de temporada de la Real Sociedad: «Hay que dar tiempo a Sergio»
Análisis del difícil comienzo de temporada de la Real Sociedad: «Hay que dar tiempo a Sergio»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan en Goazen Reala! las causas del discreto inicio del conjunto txuri-urdin en liga

Maite Jiménez
Ángel López
Miguel González

Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

Con apenas dos puntos en cuatro partidos, la Real Sociedad ha completado un discreto inicio de liga. Tanto es así que los de Sergio se mantienen en la 17ª plaza de la clasificación de la liga EA Sports, a la espera del choque de esta noche entre Espanyol y Mallorca, que podría llevarles incluso a puestos de descensos en caso de que los baleares sumen los tres puntos en Barcelona.

El sábado, los txuri-urdin pudieron sumar su primera victoria de la temporada ante el Real Madrid, pero los de Xabi Alonso demostraron ser superiores pese a la temprana expulsión de Huijsen. Por ello, Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, analizan en Goazen Reala! las causas de la mala racha de resultados de la Real Sociedad, al tiempo que valoran el rendimiento de los jugadores hasta el momento.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

