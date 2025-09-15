Análisis del difícil comienzo de temporada de la Real Sociedad: «Hay que dar tiempo a Sergio»

Con apenas dos puntos en cuatro partidos, la Real Sociedad ha completado un discreto inicio de liga. Tanto es así que los de Sergio se mantienen en la 17ª plaza de la clasificación de la liga EA Sports, a la espera del choque de esta noche entre Espanyol y Mallorca, que podría llevarles incluso a puestos de descensos en caso de que los baleares sumen los tres puntos en Barcelona.

El sábado, los txuri-urdin pudieron sumar su primera victoria de la temporada ante el Real Madrid, pero los de Xabi Alonso demostraron ser superiores pese a la temprana expulsión de Huijsen. Por ello, Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, analizan en Goazen Reala! las causas de la mala racha de resultados de la Real Sociedad, al tiempo que valoran el rendimiento de los jugadores hasta el momento.

