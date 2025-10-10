La Real Sociedad inicia su camino en la Copa del Rey ante el Negreira en horario nocturno

La Real Sociedad ya sabe cuándo arranca su camino en la renovada Copa del Rey. La RFEF ha comunicado este viernes el horario de las ... 56 eliminatorias coperas en las que ya participan equipos de Primera como la Real. El conjunto txuri-urdin se enfrentará al SD Negreira el martes 28 de octubre a las 21.00 horas.

Ahora queda por confirmar de manera oficial el estadio, aunque todo apunta a que el partido se disputará en el campo Jesús García Calvo, que tiene una capacidad para unos 2.000 espectadores aunque se estaría estudiando la posibilidad de ampliar dicho aforo con la instalación de una o varias gradas supletorias. «Todo esto va muy rápido, y lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema de la luz. Luego ya nos centraremos en la instalación de las gradas supletorias», reconocía el presidente del club gallego, Julián Ferreiro, en declaraciones a El Correo Gallego.

✅ ¡Establecidos los 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 de la 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de la #CopaDelReyMAPFRE!



🗓️ Los 56 enfrentamientos se llevarán a cabo entre el 𝟮𝟴, 𝟮𝟵 𝘆 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲.



ℹ️ https://t.co/200sdlD7zK#LaCopaMola pic.twitter.com/CxddwSktXi — RFEF (@rfef) October 10, 2025

Negreira es una pequeña localidad coruñesa que no llega a 7.000 habitantes, situada a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela, a unas siete horas en coche de Donostia, algo que choca con la «proximidad geográfica» que había determinado la RFEF para el sorteo. El equipo que dirige Adrián Vázquez milita en la Preferente Autonómica gallega y se clasificó a la ronda final tras eliminar al Textil Escudo.

Calendario establecido hasta noviembre

Así las cosas, la Real Sociedad ya sabe todos los partidos hasta el próximo parón de noviembre, un tramo del calendario en el que habrá que calibrar si el equipo es capaz de revertir la mala dinámica o no. De momento, la plantilla y el propio Sergio Francisco no pueden pensar más allá del partido ante el Celta. No hay otra opción.

En todo caso, la Real jugará cinco encuentros. El domingo 19 de octubre ante el Celta (16.15 horas), el viernes 24 ante el Sevilla (21.00 horas), el martes 28 ante el Negreira (21.00 horas), el sábado 1 de noviembre ante el Athletic (18.30 horas) y finalizará este tramo el viernes 7 de noviembre ante el Elche en Anoeta (21.00 horas). Tras verse las caras ante el conjunto ilicitano, habrá un nuevo parón de selecciones, el último del 2025.