El Negreira celebra su pase a la fase final de la Copa tras eliminar al Textil Escudo SD Negreira
Real Sociedad

La Real Sociedad inicia su camino en la Copa del Rey ante el Negreira en horario nocturno

Los txuri-urdin se enfrentarán al SD Negreira el martes 28 de octubre a las 21.00 horas, en principio en el estadio Jesús García Calvo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:25

Comenta

La Real Sociedad ya sabe cuándo arranca su camino en la renovada Copa del Rey. La RFEF ha comunicado este viernes el horario de las ... 56 eliminatorias coperas en las que ya participan equipos de Primera como la Real. El conjunto txuri-urdin se enfrentará al SD Negreira el martes 28 de octubre a las 21.00 horas.

