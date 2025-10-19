La Real quiere dejar de ser colista en Vigo

La Real publicó ayer varias fotos de su viaje a Vigo. Cinco instantáneas en la que solo sonríe Oyarzabal. La situación es la que es. ... La expedición realista se subió ayer al avión en el aeropuerto de Noian sabiendo que es colista de Primera División. Y ya no estamos en agosto. Ni en septiembre. A octubre le quedan menos de dos semanas. El Mallorca asaltó a mediodía el Sánchez Pizjuán (1-3), lugar en el que hace quince días el todopoderoso Barcelona cayó de manera estrepitosa. Aquí gana todo el mundo... menos la Real salvo que hoy diga lo contrario en Balaídos (16.15 horas, Movistar LaLiga).

Los txuri-urdin afrontan ese tipo de partidos en los que da igual jugar mal, regular o bien. Esta tarde lo indispensable es marcar un gol más que el rival para dejar de ser colistas de la competición. Cierto es que la Real es un club que históricamente siempre le han ido bien las cosas cuando el juego es bueno, atractivo. Ahora mismo no estamos para esas fiestas. La Real de Sergio tiene que ser competitiva y se debe imponer al Celta, el único de los veinte equipos de la Liga que todavía no ha ganado ni un solo partido tras ocho jornadas. Los celestes son, además, el único equipo que ha recibido gol en todos los partidos. Normalmente citar este tipo de datos suele gafar a la Real, pero el panorama es el que es. El entrenador es el primero que sabe que como no empiece a ganar su puesto peligra. Sergio necesita encontrar soluciones cuanto antes porque la alarma roja ya está encendida.

Las malas noticias nunca vienen solas. A la lesión de Óskarsson hay que sumar una nueva dolencia de última hora de Take Kubo. El japonés, que se ha entrenado con normalidad tanto el viernes como ayer, sufrió en el tramo final de la sesión una nuevo gesto feo que le impide estar disponible para el trascendental partido de esta tarde. Sergio verbalizó en la sala de prensa que estaba en condiciones, pero la mala fortuna también se está cebando con la Real.

Eso sí, con Kubo también se ha echado más leña al fuego puesto que el martes fue titular ante Brasil cuando la semana anterior el entrenador dijo que no estaba para 90 minutos. No se entrenó durante toda la semana y se perdió el primer partido. La vergüenza se culmina cuando se recuerda que se lesionó con la propia Japón cuando la Real es quien le paga. El resto de equipos cuidan debidamente a sus estrellas. Los txuri-urdin jugarán hoy sin una de ellas por un nuevo atropello del virus FIFA.

Yangel, a morder

Sergio Francisco por fin tiene al perro de presa que tanto demandaba. Seguro que uno de los motivos por los que el club sigue confiando en él es que todavía no ha podido contar con la única petición expresa del entrenador. Con todo lo que se ha hablado desde la pretemporada en Japón lo lógico es que Yangel debute directamente como titular teniendo en cuenta que ya se ha pasado dos semanas entrenando con el resto de sus compañeros. De hecho, jugó 45 minutos ante Osasuna en el amistoso disputado durante el parón, por lo que está más cerca del ritmo físico óptimo. Con lo que está sufriendo la Real en transiciones y con la capacidad que tiene Yangel de equilibrar el centro del campo, podría saltar directamente al verde. Ahora falta saber dónde jugaría venezolano.

Tal y como está diseñada la convocatoria, sin Kubo y Óskarsson por lesión y sin Sadiq por decisión técnica, no se descarta que Sergio pueda cambiar de esquema. El irundarra solo tiene cuatro atacantes para el partido; Barrenetxea, Guedes, Oyarzabal y Karrikaburu. Si alinea a tres de ellos solo tendría un recambio para delantera. En cambio, dispone de un sinfín de centrocampistas con las que poder dibujar el rombo que tanto probó en pretemporada. En caso de que opte por esta opción, a priori más remota, podrían jugar juntos Gorrotxategi, Soler, Yangel y Brais dejando en una doble punta a Oyarzabal y un Barrenetxea que en algún momento puntual también ha partido como referencia.

En el Celta, por su parte, el habitual cambio de cromos de Giráldez hace que sea imposible acertar un once. Borja Iglesias está con la flecha para arriba y apunta a ser la amenaza en la punta de lanza. Aspas, que ha marcado nada más y nada menos que once goles a la Real, también es un peligro. Que Vigo y Balaídos sean por fin un punto de inflexión...