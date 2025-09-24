La Real se pone por delante por primera vez en la Liga
El gol de Oyarzabal permite adelantarse al equipo blanquiazul después de 498 minutos de juego
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:46
La Real juega en ventaja en el marcador por primera vez en lo que va de Liga. Han tenido que pasar 498 minutos (sin contar ... los descuentos) en las seis primeras jornadas del campeonato para que los blanquiazules se adelanten a su rival.
El gol de Oyarzabal en el minuto 48 del segundo tiempo ante el Mallorca hace justicia a los visto sobre el terreno y da la victoria provisional al equipo de Sergio. Si no se pierde la ventaja, serían tres puntos de oro para la Real.
