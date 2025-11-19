La Real no se maneja bien en desventaja

Definitivamente, a la Real Sociedad no se le da bien desenvolverse cuando se pone por debajo en el marcador. En lo que llevamos de temporada ... se ha visto en desventaja hasta en nueve ocasiones, el tercer equipo de la Liga que más después del Mallorca y el Oviedo, en los que solo ha llegado a rescatar cuatro puntos. En ninguno de ellos ha conseguido ganar.

Si la Real se pone por detrás en el marcador, lo más probable es que no logre el triunfo. Es la tónica que se viene repitiendo desde la pasada campaña, en la que el equipo dirigido por Imanol Alguacil fue incapaz de vencer un partido en el que se veía en la tesitura de tener que remar a contracorriente.

En la presente campaña ha empezado perdiendo en ocho de las doce jornadas que se llevan disputadas. Frente al Valencia, Espanyol, Oviedo, Real Madrid, Betis, Rayo Vallecano, Celta y Elche. Solo ante valencianistas, pericos, vigueses e ilicitanos logró rascar por lo menos un empate. En el resto, acabó claudicando.

La novena desventaja se produjo ante el Barcelona en Montjuic. La Real golpeó primero, pero el conjunto azulgrana pudo darle la vuelta al marcador y los tres puntos terminaron quedándose en suelo catalán, pese a que Kubo tuvo en sus botas el empate en el tramo final del encuentro.

Desafortunadamente, la Real está siendo uno de los equipos que más está teniendo que lidiar con situaciones de marcador en contra, una circunstancia que ha demostrado ser incapaz de resolver. El curso pasado tan solo sumó tres puntos entre las 21 situaciones de desventaja, un dato que contrasta con el que registró el Mallorca. El conjunto balear se vio hasta 23 veces por detrás en el marcador, más que el cuadro guipuzcoano, pero en cambio llegó a sumar un total de 17 puntos gracias a sus cinco victorias y dos empates.

Aquel partido en Granada

Los de Sergio Francisco solo han podido vencer este curso cuando se han puesto por delante en el marcador, ante el Mallorca, Sevilla y Athletic. Encuentros en los que el rival nunca llegó a ir por delante en el luminoso.

La última remontada que protagonizó la Real tuvo lugar el 9 de marzo de 2024, hace ya dos temporadas. Entonces, los realistas vencieron al Granada a domicilio después de encajar primero. De hecho, el conjunto nazarí llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador gracias a los tantos de Uzuni, pero los realistas acabaron decantando el encuentro a su favor con los goles de Sadiq Umar, Le Normand y André Silva.

El sábado se verá las caras con un Osasuna, un rival al que tampoco se le da especialmente bien gestionar los marcadores desfavorables. El conjunto navarro lleva ocho situaciones de desventaja en la actual temporada, una menos que la Real, pero en su caso sí que ha conseguido la victoria en una ocasión.

Fue ante el Getafe, en la octava jornada disputada en El Sadar. Los de Bordalás se adelantaron por medio de Mayoral, pero los rojillos le dieron la vuelta al luminoso gracias a los tantos de Bretones y Catena. Esos tres puntos son los únicos que ha conseguido el cuadro navarro en desventaja.

El Barcelona es el equipo que más remontadas contabiliza en el presente campeonato, tres, después de haberse visto en cinco ocasiones por debajo en el luminoso. La Real tratará de mejorar estas cifras, pero sobre todo reducir al máximo las situaciones de desventaja.

Por otra parte, los realistas solo han dejado escapar una vez una ventaja a favor esta temporada, la mencionada ante el Barcelona. Eso quiere decir que cuando se pone por delante es muy complicado que se vea remontado e incluso que el partido finalice en tablas.