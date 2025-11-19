Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marín conduce el balón, ayer en Zubieta. RS

Real Sociedad

La Real no se maneja bien en desventaja

No remonta un marcador en contra desde marzo de 2024 y en este curso ha empezado perdiendo en ocho de las doce jornadas disputadas

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Definitivamente, a la Real Sociedad no se le da bien desenvolverse cuando se pone por debajo en el marcador. En lo que llevamos de temporada ... se ha visto en desventaja hasta en nueve ocasiones, el tercer equipo de la Liga que más después del Mallorca y el Oviedo, en los que solo ha llegado a rescatar cuatro puntos. En ninguno de ellos ha conseguido ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real no se maneja bien en desventaja

La Real no se maneja bien en desventaja