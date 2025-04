Real Madrid TV carga contra Imanol Alguacil: «Disfruta perdiendo contra el Barça»

Ángel López San Sebastián Miércoles, 2 de abril 2025, 11:20 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

El canal oficial del Real Madrid, RM TV, cargó duramente contra Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, al finalizar el encuentro de vuelta de semifinales de Copa del Rey disputado en el Santiago Bernabéu. El técnico de Orio, que tuvo que comparecer ante los medios casi a la una de la mañana porque antes lo hizo Ancelotti -el técnico visitante siempre habla primero por cortesía-, dijo que el Real Madrid no necesitaba las ayudas arbitrales para ganar partidos y pasar eliminatorias. Ahí estallaron los informadores de este medio.

«Por si el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se ha enterado, le recomiendo que vea la entrada que ha hecho su futbolista sobre Vinícius, que le han sacado sólo la tarjeta amarilla y tenía que haber sido roja», fue la primera puntualización que hace Miguel Ángel Muñoz, que no parece conocer la identidad del infractor, Jon Ander Olasagasti, cuyo nombre no cita. « Y, por si tampoco se ha enterado, su portero Remiro le ha pegado un guantazo en la cara a Bellingham: tenía que haber sido expulsado y tenía que haber pitado un penalti. Igual no se ha percatado desde su posición», añade Muñoz.

🗣️ Miguel Ángel Muñoz: "Le recomiendo a Imanol Alguacil que vea la entrada de su jugador sobre Vinícius y el guantazo de su portero Remiro a Jude Bellingham, cuando se enfrenta al Barcelona lo admite todo y parece que disfruta."



No obstante, este periodista fue más allá y trajo a colación a su eterno rival: «Cada vez que se enfrenta al Barcelona, (Imanol) admite todos los errores contra su equipo como si fuesen regalos propios. Y cuando se enfrenta contra al Real Madrid ve una serie de fantasmas que son tremendos. A lo mejor disfruta perdiendo contra el Barcelona», fue su embestida contra el entrenador de Orio de la Real Sociedad, que siempre se muestra muy respetuoso con el Real Madrid.

Faltaba la aportación de otro informador de Real Madrid, Jesús Alcaide: «A pesar de las ayudas arbitrales, la Real ha caído», fue su afirmación.