El Real Madrid aterriza en Gipuzkoa arropado por sus aficionados

El Real Madrid ya está en Gipuzkoa. La expedición blanca aterrizó este viernes por la tarde en el aeropuerto de Hondarribia para medirse este sábado ... la Real Sociedad en Anoeta y, como suele ocurrir en cada desplazamiento de los merengues, la llegada de los jugadores generó una gran expectación.

Decenas de aficionados, la mayoría niños, y muchos de ellos con camisetas y bufandas del Madrid, se congregaron en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo de Xabi Alonso. Entre flashes de móvilesy mucho griterío, varios jugadores, como Mbappé, Vinicius, Rodrygo o Huijsen se detuvieron a firmar autógrafos y posar para fotos con los seguidores que aguardaban desde bastante tiempo antes la llegada de sus ídolos.

La llegada del conjunto blanco se vivió como una fiesta, con aficionados merengues arropando a los jugadores en su desembarco en Donostia. Pero mientras el Madrid pisa Anoeta con la moral en alto, la Real afronta el duelo en un escenario distinto: apenas suma dos puntos de nueve en el arranque liguero. Eso sí, las sensaciones no han sido tan malas como los números reflejan, porque en esos tres primeros encuentros dominó por fases, desplegó un fútbol eléctrico y generó ocasiones de sobra para haber goleado a Valencia, Espanyol y Oviedo.

Tras el parón, nunca se sabe cómo responderán los equipos, pero no cabe duda de que recibir al Real Madrid —y, sobre todo, ganarle— sería el mejor impulso para cambiar la dinámica y reactivar la ilusión de la afición txuri-urdin