Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso ayer en Valdebebas. @realmadrid

El Real Madrid mira a Anoeta pero de reojo se fija en lo que tiene por delante en Europa

Tras el partido contra la Real Sociedad recibe al Olympique de Marsella en su feudo y después volverá a jugar en casa ante el Espanyol en Liga

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:59

El Real Madrid comenzará en Anoeta un periplo de siete encuentros en los próximos 22 días donde Xabi Alonso deberá pensar y replantearse su equipo ... titular habida cuenta de la carga de partidos que tiene por delante. Nada nuevo para el tolosarra, quien la pasada campaña ya dirigió al Bayer Leverkusen en la máxima competición continental. «No es normal que se juegue cada tres días desde septiembre. Vamos a tener que gestionar mucho mejor la plantilla para no romper a los jugadores», declaró el exrealista en su última comparecencia. Algo que quizá la Real pueda aprovechar si piensa hacer rotaciones en su once.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  4. 4 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  5. 5 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  6. 6

    Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  7. 7 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  10. 10

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Madrid mira a Anoeta pero de reojo se fija en lo que tiene por delante en Europa

El Real Madrid mira a Anoeta pero de reojo se fija en lo que tiene por delante en Europa