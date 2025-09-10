El Real Madrid mira a Anoeta pero de reojo se fija en lo que tiene por delante en Europa

El Real Madrid comenzará en Anoeta un periplo de siete encuentros en los próximos 22 días donde Xabi Alonso deberá pensar y replantearse su equipo ... titular habida cuenta de la carga de partidos que tiene por delante. Nada nuevo para el tolosarra, quien la pasada campaña ya dirigió al Bayer Leverkusen en la máxima competición continental. «No es normal que se juegue cada tres días desde septiembre. Vamos a tener que gestionar mucho mejor la plantilla para no romper a los jugadores», declaró el exrealista en su última comparecencia. Algo que quizá la Real pueda aprovechar si piensa hacer rotaciones en su once.

Aterrizará el Madrid en Anoeta mirando de reojo a Europa y los encuentros que tiene por delante. Llega como líder de la clasificación, y cuenta sus encuentros por victorias. Tras el envite en Anoeta recibe al Olympique de Marsella en su feudo y después volverá a jugar en casa ante el Espanyol en Liga. Ha tenido fortuna la escuadra merengue de no tener que jugar de visitante en su debut europeo y el nivel de estrés a la hora de viajar, será mucho menor.

Ha vencido en sus tres partidos, por la mínima ante Osasuna y Mallorca, pero goleando 0-3 en su único encuentro jugado lejos de Chamartín.

Cinco bajas para Anoeta

Completó ayer el cuadro merengue su segundo entrenamiento de la semana para seguir preparando su encuentro liguero ante los de Sergio Francisco con más jugadores en Valdebebas de los que suele ser habitual cuando hay partidos internacionales.

La sesión comenzó en el gimnasio. Posteriormente, los jugadores realizaron sobre el césped series de combinaciones bajo presión y ejercicios de trabajo defensivo y ofensivo. A continuación, practicaron pases con definición y concluyeron disputando varios partidos de cinco contra cinco.

Bellingham y Camavinga participaron en algunos ejercicios sobre el césped y después trabajaron en solitario en el gimnasio. Lunin trabajó con el grupo, mientras que Endrick y Mendy se ejercitaron en solitario. Son las bajas que tiene Xabi Alonso para su retorno a Anoeta.