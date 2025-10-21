Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marco Dmitrovic se lanza a los pies de Brais en el encuentro de la segunda jornada ante el Espanyol en Anoeta. GORKA ESTRADA

La Real es el cuarto equipo que más hace trabajar al portero contrario

Los guardametas rivales han detenido 33 remates realistas y solo Barcelona, Real Madrid y Atlético les han exigido más en este comienzo de Liga

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El partido de Balaídos fue una oda a la impotencia ofensiva. La Real asedió por tierra, mar y aire el área celtiña en busca ... del gol pero se estrelló ante un gran Radu, que firmó paradas de mérito, y su propia ineficacia para convertir situaciones muy favorables para marcar. Tuvo que esperar hasta el minuto 89, después de jugar toda la segunda parte con uno más, para que Soler acertara a convertir de cabeza un centro de Guedes para salvar los muebles y sumar un punto que le permite adelantar dos puestos y traspasar el farolillo rojo al Girona.

