Los zapatos nuevos hacen daño

Remiro y Zubimendi le dicen al árbitro que no hay penalti a Vinicius.

Me duelen los pies. Me quito los zapatos y es un alivio. Llevo unos preciosos y la verdad es que no estoy acostumbrado a estos ... John Lobb. Hay que vestirse a medida y qué mejor que una pieza venida directamente del zapatero oficial del Príncipe de Gales. El vaquero y la camiseta, mejor para otro día. Así salió la Real al campo: impecable. El juego de luces, el himno a todo trapo y el saludo ante el quince veces campeón de Europa estuvo a la altura. Como el comienzo del partido.

Sometimiento y ocasiones. El público embravecido por lo que se veía sobre el césped. Los zapatos ni aprietan, me puedo mover con total tranquilidad, aunque siempre vienen bien ese par de tiritas que tengo en la solapa, por si acaso. Primero el Madrid, después el Barça y luego el United. Estas son fiestas a las que se accede por la puerta VIP. Nada de decir, 'Hola Paco, somos cuatro', como muchas noches. Sin embargo, en estas galas hay que tener mucho cuidado. Vas impecable, te miras al espejo y te ves bien. Cuidado cuando lleguen los primeros platos y las bebidas. Que no se caiga nada. Por favor, mucho cuidado. Va todo rodado. Tiro de Kubo, casi mete de tacón Aguerd. El Madrid está con la defensa hundida... pero ojo. Vienen por el fondo las croquetas. Peligro. Y ese robo de Vinicius cuando Anoeta entera exhortaba a Zubimendi que chutara fue el principio del fin. No había servilletas, la mano izquierda ocupada con la copa. Balón largo de Bellingham –que cuando va de traje también es elegante–, control de Endrick. Y en ese momento cuando con una sonrisa te ofrecen coger la croqueta, se resbala y... a la camisa. Justo cuando el delantero brasileño mete el exterior y bate a Remiro. Bajón. Rápido al excusado, lamparón al canto. No se va. La Real tarda en reponerse. Con lo bien que había empezado esto. Con lo bien que me quedaba el traje. Y tengo otros dos saraos el domingo y el jueves, dos citas dignas de los mejores salones de Europa. Bueno, no pasa nada. Hay que hablar con la gente como si no pasara nada, digo que ha sido un accidente y fuera. Buen tiro de Barrene, salva Lunin. Paradón de Remiro. Sigue el cóctel y el cerco de la manchita parece difuminarse. Empieza la segunda parte, mitad de la fiesta. Podría ir mejor pero no está mal la cosa. A ver si empatamos. Oyarzabal la tiene. Doble parada de Lunin. Venga, que los tenemos. Horror, un pequeño escozor en el talón. Los zapatos. Llega justo con dos paradones de Remiro. Acaba el ágape. Esto duele un poco más. Duele la derrota también. Sobre todo cuando el mejor del Madrid ha sido el portero.

