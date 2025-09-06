Este equipo tiene toque, este equipo tiene gol». El cántico de la hinchada argentina cuando la albiceleste participa en un campeonato lo podemos importar. Toque, ... después de contar con nueve centrocampistas, vamos a tener esta temporada. Otra cosa es que tengamos gol. Las voces más críticas con el 'establishment' dicen que si una de las cuentas pendientes y por la que no fuimos a Europa fue la falta de gol, no hemos fichado ningún delantero. Solo se ha repescado a Karrikaburu y el elizondoarra no parte entre los favoritos para salir de titular.

Creo sinceramente que existen en la plantilla mimbres para marcar. Aunque los tres partidos que se han jugado hasta ahora me quitan la razón. Nuestro porcentaje de efectividad tiene que mejorar porque no se pueden gastar cuatro o cinco ocasiones para hacer gol. Hay que evitar que el portero del rival sea el MVP del partido.

No estoy muy de acuerdo con las palabras de Erik Bretos cuando desliza que no va a ser un problema para Sergio contar con tanto centrocampista sino una oportunidad. En este arranque Goti y Zakharyan se han quedado a cero y Sucic solo ha sido titular un día. Eso sin las llegadas de Soler y Yangel. Este año no va a haber doce partidos más de Europa para ir repartiendo minutos y tener a toda la plantilla al pil-pil.

El vestuario de la Real históricamente ha sido una balsa pero si Sergio juega con un 4-3-3, seis centrocampistas se quedan en el banco y alguno en la grada. La receta para que esto no ocurra es ganar partidos. Ojalá este equipo tenga toque y, sobre todo, mucho gol.