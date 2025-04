Un problema o una oportunidad

A la Real Sociedad le quedan dos partidos intersemanales hasta el final de temporada. El del Alavés el miércoles 23 y el de la antepenúltima ... jornada frente al Celta a mediados de mayo. Paradójicamente, en el tramo de 19 choques sin apenas días de descanso, Imanol tuvo disponible a la mayoría de sus futbolistas y es ahora cuando de nuevo está teniendo que maniobrar, ya con semanas limpias, puesto que la enfermería tiene seis inquilinos, dos de ellos, los dos centrales titulares.

Nayef Aguerd no pudo entrenarse ayer en Zubieta por sus molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha y está descartado para el choque del sábado ante el Mallorca. De hecho, incluso es duda para el difícil compromiso del domingo 20 ante el Villarreal, un equipo acostumbrado a transitar, que es un puñal por las bandas y que pone en serios apuros a los centrales.

La Real, y por ende Imanol, debería comenzar a pensar también en un futuro sin el marroquí dada las altas exigencias que conllevarían su fichaje. No entra en los planes ahora mismo abordar de nuevo su incorporación. Independientemente de quién sea el jefe de la nave la temporada que viene, habría que ir pensando en el futuro, también en la defensa.

El eje de la zaga se resiente todavía más puesto que Igor Zubeldia, que sufre una microrotura en el aductor derecho, pone la mirada en el derbi ante el Athletic tras el parón para la disputa de la final de Copa el día 26. Al azkoitiarra le han dado un plazo mínimo de recuperación de dos semanas, que podrían ser tres, por lo que llegaría muy justo a ese encuentro ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza. Dependerá de cómo evolucione la lesión y sus sensaciones, pero lo lógico es que no juegue más hasta que regrese la competición en mayo.

Las primeras impresiones apuntaban a que quizás la rotura podría ser mayor, pero el central no sufre una lesión grave y podrá volver a los terrenos de juego ante el Athletic si no hay complicaciones. Imanol respira porque la temporada pasada ya vio cómo Zubeldia se perdió el final de Liga por una rotura en el bíceps femoral, producida a principios de mayo. Entonces el periodo estimado de baja fue de seis a ocho semanas, algo que no ha ocurrido esta vez.

El tercer central que continúa siendo duda es Jon Pacheco, que si bien lleva más de una semana en dinámica de grupo todavía no ha regresado a ninguna convocatoria desde que cayera lesionado el 13 de febrero en Herning cuando la Real ganó al Midtjylland (1-2). El parte médico indicó una lesión en el pubis, una zona delicada de la que cuesta recuperarse. Algunos futbolistas incluso se han tenido que operar para paliar este tipo de dolencias. El de Elizondo ya se entrena con absoluta normalidad, pero parece demasiado pronto para que entre directamente al once puesto que hoy se cumplen 56 días desde que se pusiera por última vez la camiseta blanquiazul.

Demasiado tiempo como para saltar directamente al verde sin antes testar con minutos de competición el afectado pubis. Pacheco se subió al avión en Noruega con una evidente cojera y con claros gestos de dolor al encarar las escaleras rumbo al avión. Está por ver si entra en la convocatoria puesto que Imanol fue prudente en la previa ante el Real Madrid hace diez días. «Es su segundo entrenamiento después de mucho tiempo y que, por lo menos, va a tener que trabajar durante dos o tres semanas para ponerse a punto», apostilló. Esto supone un problema para Imanol, puesto que tiene solo dos centrales disponibles –tres si se quiere contar a Pacheco–, pero una oportunidad para Jon Martín, el futuro de la Real en defensa.

Exhibición en Las Palmas

Todas las miradas se sitúan en Jon Martín, estudiante de segundo de Bachillerato. En verano tendrá que afrontar la selectividad y el Europeo Sub-19. Ahora apunta a disponer de su primera titularidad liguera, algo que no ha disfrutado en lo que llevamos de temporada. El lasartearra ha sido titular en Copa y en Europa League, pero nunca en competición doméstica. De hecho, tan solo ha tenido tres oportunidades de inicio. Fue de la partida ante el Niza en el primer partido de la fase de grupos (1-2), en la dolorosa derrota ante el Anderlecht(1-2) y en el triunfo ante el Conquense (0-1), donde jugó los 120 minutos.

De hecho, y pese a que cuando ha jugado lo ha hecho francamente bien, Jon Martín no ha tenido contextos sencillos. Es más, en sus últimas tres participaciones salió desde el banquillo bien por lesiones de compañeros o por rojas que cambiaron el plan de partido de Imanol. En la victoria ante el Leganés (3-0) entró al terreno de juego por la lesión de Aguerd, que desde entonces sigue de baja pese a que disputó dos partidos con Marruecos durante el pasado parón de selecciones.

Ante el Barcelona en Montjuic la tempranera tarjeta roja a Elustondo obligó a Imanol a retirar a Olasagasti para dar entrada al central lasartearra, que volvió a salir sin calentar. Ocurrió exactamente lo mismo el domingo en Las Palmas. La rotura muscular de Zubeldia hizo que Martín tuviera que actuar frío. El lasartearra entró francamente bien al partido y cuajó una gran actuación. Destacan sus cinco duelos de seis ganados y sus diez despejes. Fue un frontón por alto para repeler centros laterales del conjunto canario. El futuro es suyo, y ante el Mallorca en Anoeta se esperan Jon Martín y diez más.