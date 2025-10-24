La mejoría debe terminar ya en victoria

La Real de Sergio Francisco ha entrado en una espiral de finales. El propio entrenador, que no es precisamente de muchos titulares ni salidas de ... tono ante los micrófonos, verbalizó antes del partido de Vigo, denotando algo de molestia, que cada vez que se sienta en la sala de prensa de Zubieta es para hablar de finales. Los números son los que son, y por mucho que la Real está viviendo una clara mejoría en cuanto a juego ese avance tiene que terminar ya con una victoria. Y si puede ser holgada o tranquila, mejor que mejor para ahuyentar las voces que piden cambios antes de tiempo.

Resulta paradójico que el devenir del club podría haber cambiado y mucho en Vigo. Lo ideal para Sergio Francisco es que dentro de unos años recitemos de memoria el nombre de El-Abdellaoui, el delantero noruego de origen marroquí que falló una clara ocasión que podría haber terminado con su etapa en la Real. Inconscientemente, esperemos que se pueda comparar con Iñigo Martínez. Jornada 12 de la temporada 11/12. La Real está decimonovena con solo nueve puntos y visita el Villamarín. Pese al 0-2 inicial, Jonathan Pereira empató un partido que podría ser el último de Montanier como entrenador txuri-urdin.

Sin embargo, Iñigo Martínez se encargó de marcar un golazo desde medio campo para romper una racha de ocho encuentros sin ganar. El francés se mantuvo en el cargo, ganó tiempo y pudo desarrollar su trabajo con tranquilidad. Sergio desea que ese cabezazo de Soler en Balaídos sea su Iñigo Martínez particular.

Hay veces en las que el fútbol es así de simple. La Real necesita un triunfo por más de un gol para recuperar toda la confianza perdida. Cuando estás en descenso las piernas se agarrotan y no tomas las mejores decisiones, sin olvidar que tampoco vendría mal un golpe de suerte como que Oyarzabal tenga la frente dos centímetros más atrás para recibir esta noche otro centro de Barrenetxea.

Sergio verbalizó en rueda de prensa que ve al equipo con mucha más determinación que semanas atrás y que en cuanto caiga la primera victoria vendrán varias en cadena. Más le vale que sea pronto, por lo que pueda pasar. El fin de semana sería eterno en caso de que la Real se marche a la cama esta noche sin sumar ni un solo punto.

Vuelta al sistema habitual

El Sergio del filial se solía fijar mucho en el rival –y en los futbolistas que perdía al ser llamados por Imanol– para trazar un plan de partido. Esta noche la lógica invita a pensar que tras dibujar una especie de 1-5-2-3 para paliar los tres centrales y carrileros largos del Celta regrese al clásico sistema. El irundarra, además de Óskarsson y Rupérez, no podrá contar otra vez con Kubo. «Es un esguince de tobillo. Lleva arrastrando una molestias que le están limitando. La semana pasada hizo un gesto que le volvió a dar ese punto de molestia. Espero que la semana que viene va a estar disponible», desea el de técnico, que pierde desequilibrio por mucho que Kubo no esté en su mejor momento.

Así las cosas, tres pueden ser las dudas que presenta la alineación que trate de ganar al Sevilla. La primera está en el central. Jon Martín acumula una semana más de trabajo y amenaza la titularidad de Caleta-Car, aunque si se repasan los números el croata parte con ventaja. Soler apunta a compartir medular con Gorrotxategi y Yangel tras su gol en Vigo desbancando a Brais, que no estuvo nada fino.

Guedes es el beneficiado de la baja de Kubo y está sumando desde el costado derecho, ya con asistencia incluida. Parece poco probable que Sergio apueste por otros perfiles que vienen sumando como Zakharyan o el propio Karrikaburu porque eso obligaría a Oyarzabal a alejarse del puesto de nueve. Otros canteranos como Turrientes, desaparecido últimamente, o Goti, tratan de hacerse su hueco entre semana. Sucic, por su parte, no ha jugado ni un minuto en tres de los últimos cuatro partidos.

El Sevilla, en cambio, tiene muchas más dudas en la alineación puesto que las bajas por lesión de Azpilicueta y Batiste Mendy condiciona totalmente los planes de Almeyda. Los hispalenses, que vienen jugando con defensa de cinco, podrían pasar otra vez a jugar con cuatro atrás por la falta de efectivos en defensa. La principal baza del Sevilla sigue siendo el extremo Vargas, que está cuajando un inicio de temporada más que interesante y es el líder del ataque hispalense tras la salida en verano de Lukebakio. Januzaj estará en el banquillo.