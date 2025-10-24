Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler trata de robar un balón durante un rondo en el entrenamiento de ayer en Zubieta Royo
Real Sociedad - Sevilla (21.00 horas)

La mejoría debe terminar ya en victoria

La Real debe plasmar ante el Sevilla sus avances de juego en el resultado para que de una vez por todas llegue el ansiado punto de inflexión

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:10

La Real de Sergio Francisco ha entrado en una espiral de finales. El propio entrenador, que no es precisamente de muchos titulares ni salidas de ... tono ante los micrófonos, verbalizó antes del partido de Vigo, denotando algo de molestia, que cada vez que se sienta en la sala de prensa de Zubieta es para hablar de finales. Los números son los que son, y por mucho que la Real está viviendo una clara mejoría en cuanto a juego ese avance tiene que terminar ya con una victoria. Y si puede ser holgada o tranquila, mejor que mejor para ahuyentar las voces que piden cambios antes de tiempo.

