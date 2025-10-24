Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Aitor Zabaleta Harmaila anima a la Real en el aprtido ante el Mallorca. Morquecho

Bultzada insta a la afición acudir con antelación a Anoeta: «Es un día importante, vamos a animar desde el calentamiento»

El principal grupo de animación de la Real Sociedad ha convocado a la hinchada txuri-urdin a las 20.30 horas para calentar el ambiente desde media hora antes del crucial partido ante el Sevilla

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:05

La Real Sociedad tiene esta noche en Anoeta una final con todas las letras ante el Sevilla y su gente lo sabe. Bultzada Txuriurdina, principal ... grupo de animación de la Aitor Zabaleta Harmaila y «motor» de Anoeta como lo definió la temporada pasada Imanol en rueda de prensa, ha convocado a la afición de la Real a las 20.30 horas, media hora antes del pitido inicial, en el coliseo de Amara.

