Bultzada insta a la afición acudir con antelación a Anoeta: «Es un día importante, vamos a animar desde el calentamiento»

La Real Sociedad tiene esta noche en Anoeta una final con todas las letras ante el Sevilla y su gente lo sabe. Bultzada Txuriurdina, principal ... grupo de animación de la Aitor Zabaleta Harmaila y «motor» de Anoeta como lo definió la temporada pasada Imanol en rueda de prensa, ha convocado a la afición de la Real a las 20.30 horas, media hora antes del pitido inicial, en el coliseo de Amara.

La intención del grupo es calentar el ambiente desde bien temprano en un momento en el que el equipo necesita más que nunca el calor de los suyos. «Errealzale guztiei deia egiten diegu gaur 20.30-tan zelai barruan egoteko. Beroketatik hasiko gara bultzatzen, egun garrantzitsua gaurkoa. Jo ta ke garaipenerarte / Llamamos a todos los realzales (no sólo a los socios de la grada de animación) a entrar al campo a las 20.30 horas en el partido de hoy. Vamos a empezar a animar al equipo desde el calentamiento porque hoy es un día importante. Hasta la victoria!», reza el mensaje que han emitido en redes sociales.

El apoyo, fundamental

El ambiente que se genere hoy en Anoeta va a ser clave para que la Real pueda derrotar al Sevilla, tercer mejor visitante de La Liga. Desde el inicio de temporada, Bultzada ha insistido con mantener el apoyo al equipo como una de las claves para darle la vuelta a la mala situación del equipo.

Antes del partido ante el Mallorca (única victoria de la temporada), que venía después del horripilante encuentro en La Cartuja ante el Betis, colgaron una pancarta en el entrenamiento de la Real que decía «en las buenas y en las malas». Tras la derrota en Anoeta ante el Rayo fueron más críticos en sus redes sociales: «Dena ematen dutenek alboan izango gaituzte. Koloreak errespetatzen ez dituenak ordea, aurrean izango gaitu / Quienes lo den todo nos tendrán a su lado. En cambio, quien no respete los colores, nos tendrá enfrente».