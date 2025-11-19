Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aperribay, presidiendo la Junta del mes de diciembre de 2024 Arizmendi

El presupuesto más alto de la historia tras unos ingresos de récord

Será de 160 millones de euros para esta campaña 2025/26 tras un volumen de negocio de ¡204! la pasada, con una pérdida de ingresos por competición y socios, pero una subida por derechos de televisión y venta de jugadores

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:53

Comenta

La Real Sociedad presentará el presupuesto más alto de su historia, 160 millones de euros, en la Junta General de Accionistas que tendrá lugar ... el próximo 10 de diciembre (19 horas) en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia. El club txuri-urdin prevé, no obstante, ingresar 26 millones de euros menos en el presente ejercicio (178,1) que en el anterior, en el que batió con creces su volumen de negocio, disparado hasta los 204,89 millones por la venta de jugadores y la participación en Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  6. 6

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El presupuesto más alto de la historia tras unos ingresos de récord

El presupuesto más alto de la historia tras unos ingresos de récord