El presupuesto más alto de la historia tras unos ingresos de récord

La Real Sociedad presentará el presupuesto más alto de su historia, 160 millones de euros, en la Junta General de Accionistas que tendrá lugar ... el próximo 10 de diciembre (19 horas) en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia. El club txuri-urdin prevé, no obstante, ingresar 26 millones de euros menos en el presente ejercicio (178,1) que en el anterior, en el que batió con creces su volumen de negocio, disparado hasta los 204,89 millones por la venta de jugadores y la participación en Europa.

Según la documentación que el club txuri-urdin está remitiendo a sus accionistas, la Real Sociedad cerró el pasado ejercicio con un resultado positivo después de impuestos de 16 millones de euros, merced a unos gastos récord de 189 millones de euros y a esos ingresos sin precedentes de 204. El presupuesto para esta temporada asciende de los 148 millones de la anterior a los 160, el más alto de la historia del club, pese a que en esta ocasión, tras cinco años consecutivos, no participará en Europa con la pérdida de ingresos que eso acarrea.

Al meter la cuchara en los presupuestos, lo más significativo es que el club prevé gastar 11 millones de euros menos en personal: ese concepto pasará de los 97,5 a los 86,1 millones de euros. La ausencia de primas a la plantilla por participar en Europa y la reciente marcha de jugadores con salarios elevados -Merino, Zubimendi...- tienen mucho que ver en esa caída. De esos 86 millones, 70 irán a parar a la «plantilla deportiva». La previsión en lo que se refiere a la adquisición de jugadores y la amortización de los fichajes anteriores es mantener la misma cifra que el pasado ejercicio, 28 millones de euros.

Caen varios conceptos

En lo que a ingresos se refiere, el club prevé percibir menos durante este ejercicio en los conceptos de competición, socios y publicidad, pero algo más en los derechos televisivos y la venta de jugadores. La gran diferencia, la gran merma en cuanto a lo que al dinero a recaudar se refiere, se focaliza, lógicamente, en el ingreso por competición. Se pasa de percibir 23,2 millones a 3,1. Esto se debe a que la Real participó el pasado curso en la Europa League, torneo por el que percibió en torno a 20 millones, y, en esta ocasión, se debe conformar con LaLiga y la Copa. Hace dos años, hizo una caja de casi 50 millones por su gran participación en la Champions League.

A expensas de conocer si subirán o no la couta de los socios en 2025, el club prevé recaudar 12 millones en esto concepto, tres menos que el pasado ejercicio. La pérdida se justifica en la ausencia del Bono Europa para esta temporada. Y en lo que se refiere a publicidad y patrocinio, la Real ingresó 13,4 millones en la campaña 2024/25 y en la presente proyecta que ese guarismo baje hasta los 11,6 millones. A falta de conocer la versión oficial del club, la clave puede estribar en la pérdida de los 'naming rights' del estadio. Reale Seguros abonó 10 millones de euros por seis campañas para rebautizar como 'Reale Arena' el Estadio de Anoeta, pero ese patrocinio se extinguió el pasado 30 de junio.

Los ingresos que crecen, por su parte, son los relacionados con los derechos de televisión y la venta y el traspaso de jugadores. En lo que a los derechos audivisuales se refiere, el club prevé recaudar 72,2 millones de euros en el presente ejercicio, que serían 3,3 más que el pasado (68,9 millones).

68 'kilos' de caja por las ventas

Sin embargo, las cifras estrella aquí son las relacionadas con la venta de jugadores, lo que en los papeles oficiales figura como «deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado». La Real Sociedad prevé hacer una caja de 67,79 millones de euros este ejercicio por la venta de jugadores y el cobro aplazado de otras de campañas anteriores. Lógicamente, aquí se incluye ya parte del montante total del traspaso de Martin Zubimendi al Arsenal del pasado mes de julio, que asciende a 70 millones, 10 más de lo correspondiente a su cláusula de rescisión porque el club txuri-urdin accedió a cobrar a plazos. La Real esperó a julio para ejecutar esta tan voluptuosa venta -pactada tiempo atrás- para no tener que imputarla al curso anterior, el 2024/25. Y es que en este, según el resultado de las cuentas que presentará la Real en la Junta de Accionistas, ya ingresó 63,58 millones en este concepto de traspaso de jugadores o procedimiento de venta del inmovilizado. Aquí, sobre todo, se incluían las operaciones de Merino al Arsenal y de Le Normand al Atlético, entre otras.

Así las cosas, en esta temporada sin Europa, pero con una venta importante, sin nombre para el campo, pero con el mismo número de socios y con un mayor ingreso televisivo, la Real prevé gastar 160,2 millones de euros e ingresar 178,1, por lo que esperan cerrar el ejercicio con un resultado positivo de 17,88 millones de euros.

Significativo aumento del patrimonio neto

Jokin Aperribay suele conceder mucha importancia a las cifras relacionadas con el patrimonio neto positivo y los fondos propios de la Real, entre otras cosas porque cuando su grupo rector aterrizó hace 17 años estaban en negativo. Y desde hace años no cesan de crecer. Ahora mismo, el patrimonio neto de la entidad asciende a 92,7 millones de euros -el año pasado eran de 77,8- y los fondos propios son de 79,7 millones -63,4 en 2024-. El crecimiento es de un 16% en un solo año.