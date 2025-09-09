Una plantilla que vale 138 millones menos

La Real Sociedad está viviendo una época de transición. Eso quedó claro desde el año pasado cuando Aperribay confesó que el club tenía que « ... comenzar a escribir un nuevo libro». Esta frase es reveladora de la transformación de la plantilla que ha vivido el club en las últimas campañas. Es una realidad. Aquella generación con Merino o Le Normand ya no está. Y este año no ha sido menos. Un futbolista con mucho recorrido por delante y presencia en la élite como Zubimendi ha sido sustituido por jugadores con experiencia para compensar la juventud del resto de la plantilla. Algo atípico, que no acostumbraba a vivir la Real, ya que el club siempre ha apostado por talento joven a la hora de fichar.

Este cambio, junto a la caída de cotización de algunas de sus piezas fundamentales, ha provocado que el valor de mercado de la plantilla txuri-urdin haya descendido con respecto al del curso pasado. Tras las altas y las bajas registradas en esta última ventana de fichajes, la plantilla de la Real está tasada por Transfermarkt en 293 millones, una cifra que registra una caída del 32% con respecto a la pasada temporada, en la que el plantel, en aquel momento dirigido por Imanol, estaba valorado en 431 millones. Además, la escuadra donostiarra ha perdido una posición en este ranking relacionado con el valor de mercado, del cuarto al quinto, en favor de un Athletic que se ha revalorizado por su clasificación a la Champions League.

La caída de valor es un hecho. Han salido Zubimendi (50 millones de valor de mercado), González de Zárate (5), Traoré (2), Olasagasti (4), Magunazelaia (0,6), Becker (2,5), Carlos Fernández (1), Pacheco (6) y Javi López (7,5) y han llegado Yangel (15), Soler (18), Guedes (11) y Caleta-Car (7). Esos nueve jugadores que salieron estaban tasados en 78,6 millones. Las cuatro incorporaciones del mercado tienen un valor de 51 y Gorrotxategi y Karrikaburu suman 5,5 entre los dos, por lo que ya hay de partida una pérdida de 22 millones.

El adiós de Zubimendi deja un agujero de 50 millones y Kubo, Brais y Oyarzabal se desprecian bastante

La Real traspasó a Zubimendi al Arsenal por 70 millones, veinte más de la valoración que se le atribuía. Pero tambíén ha hecho un desembolso total de 21,5 millones por jugadores donde el valor de mercado conjunto elevaba bastante más la cifra pagada hasta los citados 51 millones.

A esa pérdida de valor, derivada de las salidas y llegadas, se suma la depreciación de varias piezas clave que continúan en la plantilla. Figuras como Kubo, Oyarzabal o Brais, que tenían los valores más altos la temporada pasada, han visto reducida su cotización en el mercado.

Con la salida de Zubimendi, se queda Kubo como el futbolista con una mejor consideración en el mercado. El nipón, que el año pasado estaba tasado en 50 millones, ahora se valora en 30. No pasa de largo también el capitán, que al igual que el japonés, ha bajado su valor de mercado veinte millones, de 45 a 25. Y así les siguen gran parte del plantel.

Pero no todo son reducciones. Los realistas que han experimentado un mayor aumento en su precio de mercado son Sergio Gómez, Óskarsson y Aramburu. El catalán está tasado en 20 millones, guarismo que dobla los diez en los que estaba valorado antes de recalar en Donostia, mientras que el delantero islandés llega a los quince, cuando hace un año estaba en 5. Pero es el venezolano el que se ha tenido el mayor salto. El lateral 'vinotinto' ha tenido un crecimiento de 12,5 millones respecto al mismo periodo del año anterior, obteniendo un valor ahora de 15 millones.

Ha traído por 21 millones a cuatro jugadores que valen 51 y se revalorizan mucho Aramburu, Martín y Marín

La realidad es que esta caída en el valor de mercado no solo responde a los movimientos y a la depreciación de los jugadores, sino también a una incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo. La salida de piezas clave como Zubimendi y la pérdida de frescura, reflejan una plantilla en pleno proceso de reconstrucción, que aún no ha encontrado su mejor versión en el terreno de juego. Esto obliga a ser cautelosos y a apostar por la consolidación de los jóvenes. Confiar en lo que hay en casa. Tienen talento. Tienen mucho por crecer, pero todavía deben mostrar madurez y regularidad en un equipo que ha cambiado mucho en muy poco tiempo y que necesita estabilidad.

Un escenario polarizado

En el contexto de LaLiga, los valores de mercado se polarizan cada más entre los grandes y el resto. Real Madrid y Barcelona siguen dominando con las plantillas más valoradas de la competición, 1.400 y 1.100 millones respectivamente–, mientras el Atlético de Madrid refuerza su tercera posición con 627 millones.

Por detrás, el Athletic se ha situado cuarto, y Villarreal y Betis cierran un grupo de clubes con valor medio que empieza a acercarse peligrosamente a la Real, aunque todavía tiene más musculo. Por otro lado, la brecha entre los clubes de arriba y los más necesitados es muy grande. Equipos recien ascendidos apenas pasan de los 50 millones en el valor de su plantilla

Este descenso en el valor de mercado de la Real refleja también una clara diferencia entre la estrategia y la capacidad financiera frente a los tres monstruos de la Liga. Mientras los grandes clubes invierten sumas millonarias en fichajes mediáticos y retienen a sus estrellas más cotizadas, equipos como la Real apuestan más por la cantera como camino.