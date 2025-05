Los planes de Sucic para el próximo curso y el «error» posterior a su lesión

Ángel López San Sebastián Jueves, 29 de mayo 2025, 11:01 Comenta Compartir

La primera temporada de Luka Sucic en la Real Sociedad ha dado mucho de qué hablar, por el talento indudable que desprende su pierna izquierda, que es un auténtico cañón, y por unas manifestaciones en El Diario Vasco que no sentaron bien a una parte de la grada de Anoeta que le dedicó pitidos en el partido ante el Mallorca. El centrocampista nacido en Linz dijo con franqueza que aspira a jugar en un grande de LaLiga como el Real Madrid y que la Real es un paso intermedio para él. El realista no recula con esto último, pero no tiene otra previsión que seguir vistiendo la camiseta txuri-urdin durante la próxima campaña.

Sucic evalúa de esta manera su primera campaña en la Real en una entrevista concedida al periódico croata, con sede en Zagreb, 'Sportske Novosti: «Podía haber sido mejor», es la manera que tiene de glosar su rendimiento. Cree que la lesión que sufrió en el encuentro de vuelta ante el Midtjylland en la Europa League el 20 de febrero condicionó negativamente su aportación posterior: «La temporada habría sido mucho mejor si esa lesión no me hubiese frenado». Y aquí introduce un punto de autrocrítica: «Jugué infiltrado y con pastillas, lo cual fue un error; no es saludable, una lástima». De no haber mediado esa dolencia y ese lastre de jugar con molestias «estoy convencido de que mis estadísticas serían mejores, que habría más goles y asistencias».

El croata está convencido de que la próxima temporada «será mejor», ya que entiende que el rodaje ya lo ha pasado: «Ésta ha sido mi primera temporada en La Liga y las primeras siempre son las más duras, las más exigentes: nuevos compañeros de equipo, nuevos oponentes, nuevo idioma, todo es nuevo y lleva algún tiempo adaptarse».

«Fracaso» a nivel colectivo

El centrocampista ofensivode la Real también es crítico con el puesto final del equipo, con el balance liguero de la campaña: «Definitivamente fracasamos, porque el 11º puesto en la clasificación del campeonato no es un lugar que conduce a competiciones europeas y queríamos estar en esa parte de la clasificación», afirma. Las opciones se escurrieron en casa, donde la Real cayó ante equipos como el Getafe, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Alavés o el Celta: «Desperdiciamos muchos puntos donde no debíamos haberlos desperdiciado, que esto nos sirva de lección útil para la próxima temporada».

Sucic habla de la próxima temporada en la Real en primera persona. Tiene contrato hasta 2029, con una cláusula de rescisión que ronda los 70 millones de euros y, a la pregunta de '¿sigues en San Sebastián?', la respuesta contundente e indubitada es: 'Sí, no planeo nada más«. El realista ha vuelto a recibir críticas por otra contestación, que no viene sino a ratificar lo que dijo en DV. A la pregunta: 'Quizás un día serás nuestro Luka II. ¿en el Real Madrid?'. Y la respuesta es: »¡Un sueño de sueños!«. No oculta que le gustaría acabar en un equipo como el Real Madrid, pero da la sensación de que estaría encantado de poder seguir los pasos de una leyenda como su ídolo y compatriota Luka Modric.

Por todo ello, para él fue un momento duro y al mismo tiempo feliz ser testigo y partícipe del último partido de Modric en el Bernabéu. De hecho, fue él mismo el que le entregó un detalle de la Real a su finalización: «Fue un momento verdaderamente difícil para Modric, pero también para mí, ver todo eso», relata el realista. Luego se explaya para significar que «Luka fue mi modelo a seguir como jugador, ahora es mi capitán en la selección croata y me siento feliz y orgulloso de haber podido presenciar este acto en vivo». Para él es «una pena» que «no nos volvamos a encontrar en campos españoles». Sin embargo, para Sucic, el mejor jugador de la temporada fue Lamine Yamal, el equipo que mejor fútbol practicó fue el Barcelona y que será el Inter de Milán el que gane la Champions League.

El impacto de ser MVP

Por otra parte, para Sucic también fue impactante ser elegido MVP de la temporada en la Real: «Me sorprendió cuando me lo dijeron y me dieron el premio, pero al final significa mucho para mí porque todo viene después de mi primera temporada en la Real Sociedad», entiende. Fueron los usuarios de las redes sociales del club txuri urdin los que le encumbraron, con sus votos en cada partido: «Ni siquiera sabía que se premiaba algo así o que existían premios de ese tipo. Creo que se debe al hecho de que me eligieron jugador del mes 3 o 4 veces y estaba por delante de mis compañeros de equipo en ese aspecto».

El realista está concentrado ahora con su selección, que disputa dos partidos vitales en la lucha por lograr una plaza en el Mundial 2026. Gibraltar el viernes 6 de junio y Chequia el lunes 9 son sus rivales.

