Una pesadilla de montaña

Le llaman la montaña mágica. No lo fue para la Real. Los de Imanol comenzaron bien pero una mala acción defensiva de Aritz y una ... peor decisión arbitral echó por tierra las aspiraciones txuri-urdin. Con 40 metros hasta la portería y Javi López en carrera dudo mucho que Dani Olmo, cuya mejor virtud no es la velocidad, llegara al área.

2 Debilidad defensiva

Con uno menos y 75 minutos por delante la Real bajó los brazos. Eché en falta más amor propio, un poco de mala leche. Esa aparente desidia se manifestó en los tres últimos goles del rival. El 2-0 y 3-0 llegan en rechaces tras paradas de Remiro. En el 4-0 Lewandowski toca con comodidad y solo entre Igor y Jon.

3 ¿Qué ha pasado con Turrientes?

Algo se me escapa con la situación del beasaindarra. Su segundo tiempo fue más que aceptable, de hecho creo que fue el mejor el rato que jugó. Estando Zubimendi en un momento de forma tan bajo, ¿por qué no ha jugado más?

4 Pequeñas alegrías

Traoré volvió a jugar con la camiseta de la Real tras su grave lesión. Nos vendrá bien. Fue el único que cuestionó un poco al árbitro este domingo. Mariezkurrena hizo lo que pudo en un partido ingrato para debutar en Primera. Y la afición desplazada a Barcelona se dejó escuchar de manera nítida los últimos 10 minutos del partido.

5 Cambio de chip

Llega el United y parece que vamos a jugar contra un equipo de Regional. No estarán en su mejor momento, pero nosotros tampoco. Y no lo estamos porque veo al equipo fundido. Sigo pensando que fue un error no fichar en el mercado invernal a un mediocentro físico y poderoso por alto y a otro delantero.