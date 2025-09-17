Peru Rodriguez: «Sabemos qué tenemos que hacer para ganar al Eibar»

Raúl Melero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

El Sanse tiene uno de esos encuentros que desde sale el calendario se marcan en rojo. Visitan a Ipurua este sábado (18.30 horas) en ... un encuentro muy especial para ambas escuadras. Es más que un derbi, sin duda. El central del filial blanquiazul, Peru Rodríguez, ha dado cuenta de las impresiones que tiene la plantilla en los días previos a un encuentro del todo especial. «El Eibar es el otro equipo guipuzcoano de la categoría, sabemos que supone un partido especial, lo hemos visto muchos años en Primero pero iremos a Ipurua a por los tres puntos». Le queda a Peru más cerca de su Antzuola natal, el viaje a Ipurua que su desplazamiento semanal a Zubieta, con lo que tendrá a gente amiga en la grada que le vaya a poyar. «Sí, sí, en la grada voy a tener a familiares y amigos que no se van a querer perder el partido, así que supone un aliciente más para traernos los tres puntos a Zubieta».

Hasta el momento las dos salidas del equipo entrenador por Jon Ansotegi se han resulto con derrotas por la mínima ante Málaga (1-0) y las Palmas (2-1). El central realista cree que «tenemos claro cómo ir a por los tres puntos y qué hacer, tenemos confianza en lo que estamos haciendo y vamos a trabajar para conseguir el triunfo ante el Eibar». De hacerlo, los potrillos superarían a los armeros, ya que la diferencia después de cinco jornadas es de dos puntos en la clasificación. Tras el éxito del ascenso, la joven plantilla blanquiazul sabe que la repercusión, forma de jugar y envoltorio que rodea a los partidos nada tiene que ver con lo que vivían en Primera RFEF. «Es algo que sabíamos que iba a ocurrir», resalta el capitán blanquiazul. «Gusta jugar en esos estadios, contra equipos que hace poco estaban en Primera y contra muy buenos jugadores. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro sin prestar atención a todo eso, que tiene dado ya de la propia competición». De hecho Peru insiste en que «en algunos partido hemos estado muy bien y creo que las sensaciones son bastante mejores que los resultados, yo creo que el camino es el que estamos siguiendo y los buenos resultados van a llegar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Antzuola