Peru Rodriguez en la rueda de prensa de este miércoles. Royo
Sanse

Peru Rodriguez: «Sabemos qué tenemos que hacer para ganar al Eibar»

El capitán del filial realista cree que «hay mejores sensaciones que resultados» en este inicio liguero y no le asusta «la dimesión y repercusión» que supone jugar en Segunda

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:24

El Sanse tiene uno de esos encuentros que desde sale el calendario se marcan en rojo. Visitan a Ipurua este sábado (18.30 horas) en ... un encuentro muy especial para ambas escuadras. Es más que un derbi, sin duda. El central del filial blanquiazul, Peru Rodríguez, ha dado cuenta de las impresiones que tiene la plantilla en los días previos a un encuentro del todo especial. «El Eibar es el otro equipo guipuzcoano de la categoría, sabemos que supone un partido especial, lo hemos visto muchos años en Primero pero iremos a Ipurua a por los tres puntos». Le queda a Peru más cerca de su Antzuola natal, el viaje a Ipurua que su desplazamiento semanal a Zubieta, con lo que tendrá a gente amiga en la grada que le vaya a poyar. «Sí, sí, en la grada voy a tener a familiares y amigos que no se van a querer perder el partido, así que supone un aliciente más para traernos los tres puntos a Zubieta».

