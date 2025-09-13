Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El periódico que confunde a Toshack con un miembro del dúo Los Morancos

El periódico hondureño 'DiarioMás' ha llamado la atención en redes al haber confundido al histórico técnico de la Real Sociedad con uno de los humoristas sevillanos

M. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:01

«El histórico exentrenador de la Real Sociedad John Benjamin Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes por parte de la entidad txuri-urdin, antes de la disputa del encuentro liguero ante el Real Madrid del próximo 14 de septiembre en el Estadio de Anoeta», era la información que proporcionaba el periódico hondureño 'DiarioMás' el pasado 27 de agosto y que tanto ha llamado la atención en redes sociales.

Y es que el medio deportivo ha confundido al histórico técnico de 76 años de la Real Sociedad con uno de los humoristas de Los Morancos. En concreto, con el sevillano de 60 años, César Ramón Cadaval Pérez.

Aunque ambos comparten algunas características físicas, la diferencia entre ambos es más que evidente y no ha pasado desapercibida para los realzales. «Mientras tanto en Honduras...», comentaba un usuario en X, antes Twitter, sobre la graciosa equivocación.

Homenaje a Toshack en Anoeta

«En el 40 aniversario de su debut en el banquillo txuri-urdin, el galés recibirá el máximo reconocimiento que el club realista puede otorgar, y lo hará ante una parroquia a la que hizo soñar durante los 386 partidos que dirigió a la Real como técnico», continúan diciendo en el artículo sobre el homenaje que ha tenido lugar este sábado en el estadio de San Sebastián.

«Se trata del segundo entrenador con más partidos en la historia de la entidad donostiarra, con 386 choques en su haber, además de uno de los artífices del título de Copa del Rey ganado en 1987 ante el Atlético de Madrid. El acto se celebrará antes del choque contra el Real Madrid, club al que también dirigió el técnico galés», finalizaban.

