El penúltimo capítulo del viejo libro

No den por terminado el viejo libro. A esta maravillosa saga pintada con tinta azul y blanca todavía le quedan dos capítulos, a lo sumo ... un epílogo, en caso de que la Real consiga desafiar a la historia remontando en el Santiago Bernabéu. El primer pasaje es una semifinal de Copa del Rey, la tercera en seis años, en el estadio más imponente del mundo. El libro se terminará conociendo si este equipo conseguirá por sexto año consecutivo pasaporte europeo antes de cerrar definitivamente una etapa tan exitosa como emocionante. Roberto Olabe ya no estará. Veremos si Imanol porque los inputs que se envían no son del todo halagüeños. Qué mejor manera que despedir al primero, y esperemos que no al segundo, con una final de Copa con media Gipuzkoa inundando por fin Sevilla.

También es cierto, y no se va a engañar a nadie, que la lógica invita a pensar que será el Real Madrid quien espere rival para recalar en La Cartuja. Pero el fútbol muchas veces no entiende de lógicas, por eso es un juego tan impredecible. David contra Goliat, que además está en clara desventaja. Los de Imanol deben ganar por más de un tanto al Madrid, en Chamartín, con las estrellas blancas descansadas y la Real posee bajas de calado. Torres más altas han caído. Las cuatro del Bernabéu, precisamente, ya están derruidas. Primera vez en el majestuoso santuario blanco reformado por completo.

El de esta noche es un partido de los futbolistas. Obviamente que Imanol tendrá parte de su culpa con lo que pase al final de los noventa minutos, ciento veinte o tras los penaltis. Eligiendo primero el once y descifrando con acierto la dirección de campo que vaya dibujando la eliminatoria. Pero si a un jugador de la Real no le pone un escenario como este y no da el 200% es mejor que levante la mano y se eche a un lado. Que deje sitio al que verdaderamente crea.

La previa del partido Real Sociedad Real Madrid Allianz Riviera Movistar Liga de Campeones Morten Krogh (danés) 21.00 h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Carlo Ancelotti Imanol Alguacil Alineaciones Real Madrid Real Sociedad 13 Lunin 22 4 8 20 Rudiger Alaba Valverde Fran García 14 6 Tchouaméni Camavinga 5 11 7 Bellingham Rodrygo Vinicius 9 Mbappé 10 7 14 Oyarzabal Barrenetxea Kubo 28 24 Marín Sucic 4 Zubimendi 21 5 Aguerd Zubeldia 3 27 1 Aihen Aramburu Remiro GRÁFICO: DV

No. La Real no está en su mejor momento. Tampoco sus figuras. Zubeldia no defiende como antes. A Zubimendi a veces la brújula no le marca el norte. Sucic todavía cojea. Kubo no siempre dribla, y cuando lo hace, últimamente no acierta de cara a puerta. A Oyarzabal le llueven críticas, pero también suma goles a la mochila. Ganar al Real Madrid requiere ver una Real coral, efectiva, en la que los dos primeros remates del Madrid deben ser detenidos por Remiro.

El triunvirato de los bajitos

El once sale solo salvo que Imanol tenga un truco final preparado. A Ancelotti le da igual quién sea el interior zurdo de la Real, con todo respeto para los nuestros. Remiro defenderá la inmensidad de la portería de la Castellana, Aramburu descansado tendrá que frenar a Vinicius mientras que Aguerd y Zubeldia están obligados a parar a Mbappé. En Aihen siempre se puede confiar. Estaría genial que el aficionado blanco, cegato más allá de su equipo, conociera de verdad al Zubimendi que quieren fichar. Sucic, fuiste fichado para marcar las diferencias en noches como la de hoy. Marín para trabajar salvo que entren Turrientes u Olasagasti. Los tres bajitos de la Champions, al tapete lujoso del Bernabéu.

En Madrid no se habla de la Real. Mejor. Si los blancos se pueden despistar ya entrados en abril, es un escenario que solo se daría en la Copa. Courtois descansa y las posibilidades blanquiazules crecen. Valverde apunta a jugar de nuevo como lateral, donde también es uno de los mejores del mundo. Doble pivote físico con Camavinga y Tchouaméni. Bellingham de enganche. Vinicius y Rodrygo en los costados y el verdadero Mbappé como '9'. Salvo que Carletto apueste por Endrick.

Si a la hora de juego el encuentro continúa sin goles sería un buen contexto para la Real. Eso querría decir que está viva. Aguantar el arreón. Detener las primeras tres embestidas. Acertar en las que tengas. Creer. Sentir. Competir y vencer. El viejo libro tendrá otro maravilloso capítulo, pase lo que pase en Chamartín. Háganse eternos y vístanse otra vez como héroes.