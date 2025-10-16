De Paula analiza la mala racha de la Real Sociedad: «Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación»

Iris Moreno Jueves, 16 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Tras el parón de selecciones, la Real Sociedad encara este domingo un choque crucial ante el Celta. Lo hará con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan salir de los puestos de descenso y tomar aire tras un mal comienzo de liga. Para ello, tendrán que derrotar a un Celta en horas bajas y que aún no ha sido capaz de ganar en los ocho encuentros que ha disputado hasta la fecha.

Para analizar la situación de la Real Sociedad, Goazen Reala! ha entrevistado a Óscar de Paula, exjugador txuri-urdin que vistió la elástica realista entre 1995 y 2005 y también vivió momentos delicados. El vizcaíno ha analizado el mal momento de su exequipo junto a los periodistas de El Diario Vasco, Iris Moreno, Beñat Barreto y Ángel López, y se ha mostrado confiado en las posibilidades de la Real: «Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación».

