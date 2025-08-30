Un partido entre fichaje y fichaje

La visita de la Real a Oviedo aparece en mitad de la vorágine mercantil en la que está enrolada la escuadra blanquiazul estos días. Sí, ... hay partido. Y hay bastantes asuntos en juego.No es baladí el choque de hoy, el tercero de esta nueva temporada y el conjunto de Sergio quiere que a la tercera sea la vencida tras los empates en Valencia y en Anoeta ante el Espanyol y conseguir el primer triunfo. La que sería su primera victoria en partido oficial desde que ascendió al escalafón técnico más alto del cuadro blanquiazul.

La pelota echará a rodar en elCarlos Tartiere a las siete de la tarde en un choque que entraña para los relaistas la dificultad habitual de enfrentarse a un recién ascendido. Más después de que la pasada semana le visitara el Real Madrid. «Imposible ante los de Alonso», pensarían los seguidores carbayones, «pero a la Real se le puede ganar», añadirían. Algo que deberán evitar los jugadores realistas poniéndose por delante en el marcador por primera vez esta temporada.

Vaya por delante que tan solo se llevan jugadas tres jornadas pero ante el Valencia y Espanyol, los de Sergio comenzaron perdiendo con la dificultad que eso conlleva y fueron capaces de, al menos, rascar un punto. ¿Qué se sentirá yendo por delante el marcador? Quizá entonces veamos una Real diferente, puede que con más confianza viendo que comanda el luminoso.El equipo ha demostrado que tiene argumentos futbolísticos y arrestos suficientes para empatar, veremos si a eso le suma aplomo, experiencia y saber estar para conservar un resultado favorable.

La previa del partido Real Oviedo Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 2 0G-2E-0P 3 21 4A-0R 54% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 2 0G-0E-2P 0 11 2A-0R 34% Carlos Tartiere Movistar LaLiga y DAZN Adrián Cordero 19:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Sergio Francisco Veljko Paunovic Probabilidad de victoria Real Oviedo 17% Real Sociedad 58% Empate 25% Alineaciones probables Real Sociedad Real Oviedo 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aramburu Aihen 4 Gorrotxategi 23 28 Brais Marín 10 14 9 Óskarsson Kubo Oyarzabal 23 Rondón 7 10 21 Chaira Hassan Ilic 20 6 Dendoncker Sibo 3 22 Alhassane N. Vidal 12 4 Calvo Costas 13 Aaron 4-2-3-1 Jon Gorrotxategi Santi Cazorla La previa del partido Real Oviedo Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 2 0G-2E-0P 3 21 4A-0R 54% 2 0G-0E-2P 0 11 2A-0R 34% Entrenadores ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Carlos Tartiere Movistar LaLiga y DAZN Adrián Cordero 19:00h. Sergio Francisco Veljko Paunovic Probabilidad de victoria Real Oviedo 17% Real Sociedad 58% Empate 25% Alineaciones probables Real Sociedad Real Oviedo 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aihen Aramburu 4 Gorrotxategi 28 23 Brais Marín 14 10 Kubo Oyarzabal 9 Óskarsson 23 Rondón 7 10 21 Hassan Chaira Ilic 6 20 Dendoncker Sibo 3 22 Alhassane N. Vidal 12 4 Calvo Costas 13 Aaron 4-2-3-1 Jon Gorrotxategi Santi Cazorla La previa del partido Entrenadores Real Sociedad Real Oviedo Estadísticas LaLiga LaLiga Sergio Francisco Veljko Paunovic PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 2 0G-2E-0P 3 21 4A-0R 54% 2 0G-0E-2P 0 11 2A-0R 34% Alineaciones Real Sociedad Real Oviedo 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aihen Aramburu 4 Gorrotxategi 28 23 ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Brais Marín Carlos Tartiere Movistar LaLIGA y DAZN Adrián Cordero 19:00h. 14 10 Kubo Oyarzabal 9 Óskarsson 23 Rondón Probabilidad de victoria 10 7 21 Chaira Real Sociedad 58% Ilic Hassan Empate 25% 20 6 Dendoncker Sibo 3 22 Alhassane N. Vidal 12 4 Calvo Costas Real Oviedo 17% 13 Aaron Jon Gorrotxategi 4-2-3-1 Santi Cazorla GRÁFICO: DV

Para el partido de hoy Sergio ha convocado a 23 jugadores, dejando fuera a los que se quedaron sin dorsal, con lo que su guardia pretoriana, por ahora, son 22 futbolistas más el joven Folgado, que viaja como tercer cancerbero. Juntos buscarán un triunfo con sabor a áloe vera. Un pequeño alivio porque, a pesar de que no hay urgencias en una tercera jornada, si el objetivo es instalarse en la zona noble de la tabla, el triunfo es el mejor pasaporte para ello. La Real debe volver a Europa y situarse en esta primera txanpa en la zona noble seguro que refuerza la moral y la confianza del equipo antes de afrontar un parón por los compromisos internacionales que siempre se hace más largo si los zapatos aprietan y la visita del Real Madrid asoma por el horizonte.

Gorrotxa, el faro

En lo deportivo, el encuentro del Tartiere, que ha sido catalogado de alto riesgo –habrá más de 600 realzales en las gradas–, ofrece la posibilidad de ver desde el inicio a Jon Gorrotxategi como faro del centro del campo blanquiazul.El eibartarra tuvo el domingo pasado cuarenta minutos para demostrar a la parroquia blanquiazul de lo que es capaz.

Gorrotxategi apunta a ser el mediocentro titular y no pocos son los compañeros que se disputan el puesto para flanquearle en el centro del campo. Hasta la fecha PabloMarín ha sido un fijo para Sergio y Brais parece tener más opciones que Sucic por lo demostrado en las dos primeras jornadas. Jugadores como Turrientes, que ha venido actuando como pivote único o Zakharyan y Goti, todavía inéditos, parecen tener menos papeletas para salir de inicio.

En la retaguardia, el técnico irundarra podría volver a dar opciones de jugar de inicio a Caleta-Car, que supliría a Jon Martín para formar pareja con Igor Zubeldia.que parece fijo en ese centro de la zaga. Los laterales serían para Aramburu, por la derecha y Aihen, por la izquierda entrando en detrimento de Sergio Gómez, titular frente al Espanyol en esa demarcación.

En la punta de ataque cuatro jugadores se disputan las tres plazas. Óskarsson, tras su gol ante el Espanyol y sus buenos minutos, apunta a ser titular por primera vez, lo que obligaría al técnico realista a reubicar a Oyarzabal como extremo o quien sabe si como mediapunta, tal y como hizo en los últimos minutos ante el Espanyol, que fue cuando jugó sus mejores minutos e incluso asistió en el gol al delantero islandés. Parece difícil que Sergio siente a dos jugadores en gran estado de forma como Kubo y Barrene, por lo que incluso podría optar por cambiar de sistema y jugar con un 1-4-2-3-1 y jugar con los cuatro, por lo que Brais podría repetir en el banquillo y Marín y Gorrotxa formar un doble pivote. Y es que Sergio Francisco, por lo visto hasta ahora, acostumbra a mover mucho el árbol ya que antepone el plan de partido y el rival que tiene enfrente a los nombres.