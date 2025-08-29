Sergio:«Lo que más me está costando es competir con el mercado abierto»

14:08

Salida de Urko

Pacheco y Urko son los últimos que han salido. Son diferentes. Pacheco: yo hablé con él y valoramos el siguiente paso. Para pensar en Pacheco de manera diferente. De las tres opciones sale la opción de que tenga minutos fuera, que nos dé seguridad para dentro de un tiempo.

Lo de Urko es más no no sé estoy preparado para asumir el rol que voy a tener y me gustaría buscar otras opciones.