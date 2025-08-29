Sergio:«Lo que más me está costando es competir con el mercado abierto»
Mucha expectación en torno a la comparecencia del nuevo entrenador acerca del partido de Oviedo y el mercado, que está en ebullición
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:01
Sergio Francisco ofrece una nueva de prensa que ha generado mucha expectación. El entrenador se debe referir al partido de mañana ante el Oviedo, en el que la Real Sociedad tratará de obtener su primer triunfo del curso, y a la situación del mercado, las entradas y las salidas. De momento, no ha llegado el centrocampista enérgico que solicitó.
14:20
Difícil arranque personal
Lo que más me está costando es competir con el mercado abierto. Lo demás, siento que todo está yendo mejor de lo que podía esperar o sentir. Con la plantilla estoy muy contento. Siento que estamos entrenando bien, que los jugadores captan el mensaje. No es sencillo tener jugadores dentro con conversaciones abiertas y llevar eso bien. Yo siempre he hablado mucho con el jugador y que estos tengan esa tranquilidad de hablar conmigo, para saber cómo se siente.
14:18
Soler, si encaja en su necesidad
Hablé de los jugadores con energía que tengo en la plantilla y del nivel que están dando en estas primeras jornadas. Hablar de Soler se me hace bola. Todavía no se ha concretado. Está en el aire, han salido muchos nombres. Quedan tres días y necesitamos esperar de cómo queda todo. Necesito hablar de los que está dentro, es lo que puedo,. hablar de lo que está fuera, en las nubes, es más difícil.
14:16
Sobre los mediapuntas
Somos conscientes de que hay posiciones con un mayor número de jugadores. No sé si va a haber mucho movimiento ahí, no tengo esa sensación. Puede haber siete yu ocho jugadores para tres posiciones, vamos a ser capaces de elegir bien y que tengo el mundo pueda tener participación.
14:15
Traoré
Traoré está en conversaciones abiertas en este final de mercado y hemos querido ser prudentes con respecto a la convocatoria para saber cómo va a cerrar esas conversaciones. Veremos
14:14
Pena por Urko
Sí. No sé si la palabra es pena. Urko va a jugar en el sitio donde quiere, donde se va asentido más fuerte. Nosotros no hemos podido darle eso. Otros se han quedado. Lo que siente el jugador influye en las decisiones. Hemos diodo muy responsables n ser claros, poner encima de la mesa cuál iba ser la gestión. Urko es un muy buen jugador. Va a jugar partidos en Primera, pero seguramente no tenía el sitio que quería en la Real.
14:12
Cinco descartes: vuelta atrás
Esa situación está dentro. Vamos a ver cómo cierra el mercado y cómo repartimos las licencias que están libres. Algunos que están fuera pueden estar dentro, por supuesto. Tengo muchas ganas de ver esa foto final de la plantilla.
14:11
Reflexión sobre la salida de canteranos
Yo no creo que sea solo eso. Han salido canteranos, pero unos por otros. Había muchos jugadores. En los puestos en los que se han ido jugadores de casa, hay jugadores de casa. Era imposible que no salieran jugadores de casa. Comparamos cosas que no tienen mucho sentido. Han venido jugadores de otro perfil que seguramente necesitábamos en la plantilla. Hemos intentado potenciar y corregir- Que los jugadores que vienen, ayuden a los jóvenes que tenemos. Esa era la mentalidad. No cambiar uno de casa por un jugador de otro perfil.
14:09
Partido ante el Oviedo, cambio de dinámica
Lo veo de manera apositiva. No sería bueno ponernos en cabeza si no ganamos, si empatamos. Vamos desde el otro lado. Estamos haciendo cosas muy bien. Queremos potenciarlas y corregir las cosas que no estamos haciendo bien. Ilusión en conseguir la primera victoria
14:08
Salida de Urko
Pacheco y Urko son los últimos que han salido. Son diferentes. Pacheco: yo hablé con él y valoramos el siguiente paso. Para pensar en Pacheco de manera diferente. De las tres opciones sale la opción de que tenga minutos fuera, que nos dé seguridad para dentro de un tiempo.
Lo de Urko es más no no sé estoy preparado para asumir el rol que voy a tener y me gustaría buscar otras opciones.
14:06
Sobre el mercado
Esa foto de la que hablas no será muy diferente a la que tenemos. Estoy muy contento con lo que tengo. Es más que se cierre el mercado, que las novedades
14:05
Comienza la rueda de prensa de Sergio
14:05
Novedades
En cuanto a las novedades de mercado, hay acuerdo para el traspaso de Hamari Traoré al Paris FC por una cantidad que podría rondar los tres millones de euros y la Real negocia para comprar en propiedad a Carlos Soler. 'The Athletic' citauna cantidad cercana a los 8 millones de euros por el 50% de la propiedad del jugador
14:03
La Real, de momento, no ha ofrecido la convocatoria para el encuentro. Quizá espere a mañana, día de partido, como la semana pasada
13:19
Centrado
Sergio se ha querido focalizar en tratar de lograr la primera victoria de la temporada en el Carlos Tartiere. Debe estar atento a lo que está sucediendo fuera, pero sin desviar la mirada del terreno de juego. Este viernes ya ha hecho criba y por lo menos los cinco transferibles se han quedado fuera del entrenamiento
13:17
Arratsalde on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la nueva rueda de prensa de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. Hablará sobre el partido de mañana en Oviedo y del mercado, las entradas y las salidas que todavía le quedan por hacer a la Real Sociedad desde ahora hasta el lunes.
