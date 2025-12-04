Pacheco no tiene cláusula del miedo y podrá jugar ante la Real

Beñat Barreto San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Sin tiempo para descansar ni analizar el discreto partido de Copa ante el Reus la Real Sociedad ya pone el foco en el partido del sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (16.15 horas). Los de Sergio Francisco quieren seguir sumando después de que volara un punto ante el Villarreal y enfrente tendrá a un equipo trabajado como es el babazorro.

Los realistas se encontrarán de lleno con Jon Pacheco, que no tiene cláusula del miedo y podrá jugar ante la Real. Estas famosas cláusulas ya no existen como tal con los jugadores cedidos, sino que se imponen diferentes acuerdos económicos como sucediera con Sadiq y el Valencia. En el caso de Pacheco no hay nada establecido y el central zurdo apunta a jugar como titular ante la Real acompañando a Tenaglia.

El baztandarra abandonó Zubieta en calidad de cedido en busca de minutos, que los está encontrando también por la ausencia de larga duración de Garcés, defensor sancionado por falsificar su pasaporte. La ausencia de Garcés y su buen rendimiento le han permitido ser importante en el Alavés, que está cuajando una buena temporada sobre todo cimentando su juego en el apartado defensivo.

Pacheco ha disputado ocho encuentros en lo que llevamos de curso y será titular junto al argentino Tenaglia, santo y seña del equipo babazorro. El de Elizondo suma seis encuentros completos como titular, pese a que tuvo que hacer un alto en el camino a finales de octubre. Pacheco sufrió una rotura de ligamentos en el hombro izquierdo que parecía que le iban a apartar de muchas semanas de los terrenos de juego, pero lo cierto es que acortó plazos y solo ha estado ausente en dos partidos, en la victoria ante el Espanyol donde no fue convocado y ante el Girona, donde ya estaba listo en el banquillo. Con los noventa minutos disputados la semana pasada ante el Barcelona ya son 600 los minutos que acumula en sus piernas, justo lo que necesita para aprovechar su cesión fuera de Zubieta.

El central zurdo, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, decidió tras conversar con Sergio que lo mejor para su carrera era sentirse importante y jugar, por lo que Mendizorrotza era el lugar ideal para ello. A sus 24 años y pese a que tiene unas cualidades importantes, Pacheco no ha terminado de derribar la puerta en la Real, que prefirió reforzarse con la cesión de Caleta-Car. Ahora podrán estar los dos en Gasteiz, uno como titular en el Alavés y el otro como titular en la Real.

Temas

Jon Pacheco