Varios pesos pesados de la Real no viajarán a Japón

Álvaro Vicente San Sebastián Viernes, 18 de julio 2025, 09:18 | Actualizado 09:57h. Comenta Compartir

La Real Sociedad viaja este sábado a Nagasaki para realizar por tercer año consecutivo un tour de pretemporada en Japón y esta vez lo hará ... sin varios pesos pesados de su plantilla. El staff ha decidido dejar en casa a Oyarzabal, Remiro, Sucic, Aramburu, Sadiq y Zakharyan para que puedan entrenarse con más dedicación en Zubieta. No lo harán de manera individual. Si no hay cambios de última hora en los planes, se unirán al Sanse de Ansotegi para no perderse entrenamientos grupales, lo que verdaderamente aporta forma física durante el periodo estival.

Desde el club se ha entendido que es lo mejor para todos estos futbolistas, toda vez que los cuatro primeros se incorporaron más tarde a la pretemporada al concluir más tarde el pasado curso por ser internacionales. Sadiq también se perdió la sesión del lunes tras retrasarse su vuelo mientras que su etiqueta de transferible también ha podido pasar factura. Zakharyan, por su parte, ha superado un virus que le ha dejado tocado y también sus problemas en el sóleo pero entienden que lo mejor es no meterse esa paliza de viaje y entrenarse con más intensidad en Zubieta. Como ya ocurriera la pasada pretemporada, con queja incluida de Imanol, las 15 horas de avión que hay desde Madrid a Nagasaki, y también en la vuelta, además de que los entrenamientos no son los mismos que en Zubieta, hacen que la forma física de algunos pueda no verse beneficiada. Esta pretemporada es diferente puesto que la Real realizará entrenamientos en Japón todas las tardes salvo el lunes y el viernes, donde jugará amistosos. Es más, la llegada de la expedición está prevista para el mediodía del domingo hora japonesa y esa misma tarde Sergio entrenará con los suyos. La Real Sociedad tiene programados dos partidos en Japón que están enmarcados en el acuerdo de patrocinio que tiene con Yasuda. La firma japonesa ha desaparecido de la camiseta de juego pero todavía mantiene una relación con la Real que queda visibilizada en esta incursión en el país asiático donde la Real prevé diferentes reuniones con sus responsables. Los txuri-urdin tienen este viernes a las 19.00 horas el primer amistoso de pretemporada ante el Pau en Zubieta, por eso no ha dado la lista definitiva de jugadores por si hay alguna inesperada y no deseada baja por lesión. Sergio llamará a los potrillos del Sanse que se están ejercitando estos días con el primer equipo. Fraga viajará seguro, está por ver si Arana, mientras que si no hay sorpresas también serán citados Beitia, Rupérez, Mikel Rodríguez, Dani Díaz y Mariezkurrena.

