Mikel Oyarzabal remata en la acción que supuso el 2-1, el segundo gol de la noche del capitán. Arizmendi

Oyarzabal manda ganar y ya está

El capitán lidera de forma autoritaria en un mal partido a la Real hasta una victoria imprescindible ante el Sevilla (2-1), que saca a los blanquiazules del descenso y da aire a Sergio Francisco

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:02

La Real ganó 2-1 al Sevilla este viernes en Anoeta, en un partido de poca altura, plagado de errores, pero que da al equipo ... blanquiazul tres puntos de una importancia imposible de exagerar, que le sacan de los puestos de descenso y dan aire a Sergio Francisco, que puede mirar al partido de Copa del martes y al derbi del sábado 1 de noviembre contra el Athletic. No hubo necesidad de cumbres de urgencia de madrugada ni de reunir al gabinete de crisis, aunque la situación, con nueve puntos en diez partidos sigue siendo grave. Si se trataba de ganar como sea, fue el partido perfecto. Si se piensa en soluciones más consistentes, queda mucho trabajo por delante.

