Oyarzabal es el elegido para la mediapunta este sábado en Oviedo. Gorka Estrada
Real Sociedad

Al 'overbooking' en la mediapunta se suma con fuerza Oyarzabal

Sergio alinea al capitán en una demarcación en la que tiene también a Goti, Zakharyan, Sucic y Brais

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:20

Decía Sergio Francisco este viernes que «sabemos que hay posiciones en las que tenemos más jugadores que en otras». El irundarra sin duda se refería ... a la mediapunta, donde la Real tiene cuatro especialistas de esa posición en Brais, Zakharyan, Sucic y Goti. Cuatro piezas para un puesto ya suenan a demasiadas para una temporada en la que solo se juega Copa y Liga.

