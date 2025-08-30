Al 'overbooking' en la mediapunta se suma con fuerza Oyarzabal

Decía Sergio Francisco este viernes que «sabemos que hay posiciones en las que tenemos más jugadores que en otras». El irundarra sin duda se refería ... a la mediapunta, donde la Real tiene cuatro especialistas de esa posición en Brais, Zakharyan, Sucic y Goti. Cuatro piezas para un puesto ya suenan a demasiadas para una temporada en la que solo se juega Copa y Liga.

Sin embargo, para la batalla del Carlos Tartiere, Sergio ha decidido colocar de '10', en la tercera altura del centro del campo, a Mikel Oyarzabal, que ya jugó ahí en las segundas partes frente a Valencia y Espanyol. El capitán de la Real dejó a Óskarsson solo contra el portero en Mestalla y también en Anoeta frente a los pericos, mostrando que su mejor nivel puede venir por dentro, ya sea en punta o detrás de un delantero.

A los teóricos mediapuntas les ha salido una dura competencia porque Mikel Oyarzabal, allá donde juega, rinde. Si no que se lo digan a Sadiq y André Silva, teóricos delanteros de la Real en la temporada 23/24, en la que el eibartarra fue la referencia del equipo durante toda la temporada.

Sucic se quedó a cero en Mestalla y fue el primer cambio ante el Espanyol, mientras que Brais ha sumado una titularidad y Goti y Zakharyan todavía no han debutado. El de Gorliz fue, de hecho, el descartado en la convocatoria de la semana pasada. Era evidente el 'overbooking' en la posición y lo es más ahora con la presencia de Oyarzabal.

Barrene y Kubo han arrancado la temporada a gran nivel y Óskarsson es el delantero titular de Sergio, por lo que el técnico de la Real prefiere mantenerlos. Teniendo en cuenta la importancia de Oyarzabal, este esquema es la única opción posible para que jueguen los cuatro mientras mantengan este nivel.