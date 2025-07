Óskarsson, el 'nueve' de confianza de Sergio

Orri Óskarsson apunta a ser uno de los grandes 'fichajes' de la Real para esta temporada. Aunque ya estaba en la plantilla, hasta ahora ... había jugado un papel secundario a la sombra de Mikel Oyarzabal. Entre eso, su juventud –tiene 20 años– y el desconocimiento que tenía de la Liga, la pasada campaña apenas pudo brillar y se tuvo que conformar con marcar siete goles, cuatro en Europa al Viktoria Plzen, PAOK (2) y Midtjylland, y tres en la Liga al Valencia en Anoeta, dos, y a Osasuna. Unos registros bastante alejados de sus posibilidades y de las expectativas que el club tiene depositadas en él.

Sergio ha entendido desde el primer día que está ante un delantero que puede ser diferencial y en estas primeras semanas trata de arroparle tanto dentro como fuera del campo. El irundarra, cocinero antes que fraile, sabe mejor que nadie que los goles es una cuestión de confianza y que sin el respaldo del entrenador es muy difícil rendir. Él se cansó de hacer goles en el Sanse en su época de futbolista y después a lo largo de su carrera en los distintos equipos que militó.

Por eso no tardó en elogiar al islandés nada más firmar el doblete ante el Yokohama FC el viernes pasado y poner en valor sus cualidades. «Es una buena noticia que Orri meta goles. Hablamos hace una semana de que no había jugado, pero no teníamos dudas respecto a eso. Ha metido goles en todos los equipos y aquí seguro que los meterá. Le va a venir bien para la confianza, vemos que a nivel condicional está perfecto y ya le pudimos meter 45 minutos. Estoy contento por eso y por lo mucho que ha aportado al equipo. Si hablamos de marcar goles, tiene que ser un hombre importante».

En apenas un tiempo de los tres amistosos que ha jugado la Real hasta ahora, Óskarsson ha demostrado que se trata de un delantero distinto, completo, versátil y con olfato dentro del área. En el juego de espaldas se le vio mucho más fuerte para aguantar los duelos con los rivales y proteger el balón, algo que agradecieron los compañeros porque a partir de que sujetara la pelota en campo contrario pudieron progresar en ataque y mantener las líneas juntas sin excesivas distancias. Lejos del área se ve que entiende bien el juego, que tiene calidad para jugar de primeras y que sabe asociarse con los centrocampistas.

En el tercio final del campo aportó profundidad y remate. Ya en el primer minuto marcó un gol que fue anulado por un fuera de juego bastante dudoso tras un excelente desmarque al espacio y mejor finalización ante la salida del meta rival. Después marcó de cabeza ganando el segundo poste tras un centro de Barrenetxea en una acción que confirmó que va bien por alto, algo que ya se vio en el partido en Plzen de la pasada temporada con aquel testarazo girando el cuello a un centro desde la izquierda de Oyarzabal. Tampoco le tembló el pulso para transformar el penalti cometido sobre Gorrotxategi con un disparo seco ajustado al poste izquierdo. Una buena noticia para compartir la responsabilidad desde los once metros con el capitán durante la presente temporada.

Una contratación deseada

El suyo fue un fichaje perseguido el verano pasado. Aunque se produjo a la finalización del mercado, la Real ya lo intentó unos meses antes encontrándose con la negativa del Copenhague a negociar el traspaso de uno de sus hombres más cotizados. No fue hasta última hora cuando se abrió la puerta para su llegada después de que el club subiera la oferta hasta los 20 millones y el jugador presionara para salir. Era una apuesta a medio y largo plazo por el futbolista que más convencía para reforzar la delantera. Que con 20 años sea capitán de la selección de Islandia habla a las claras del potencial y la proyección que tiene.

Por ese motivo, por la confianza que han depositado tanto Sergio como Bretos en sus posibilidades, Óskarsson va a ser el 'nueve' de la Real en la presente temporada. Un futbolista del que se espera lo mejor en ese papel protagonista que quieren darle tanto el entrenador como el director de fútbol. Históricos delanteros del club como Satrústegui y Kodro han mostrado en estas mismas páginas en los últimos meses su predilección por él y han subrayado en repetidas ocasiones que un delantero necesita sentirse importante en el equipo para hacer goles. Han bastante 45 minutos para ver cómo le buscaron los compañeros en el último amistoso disputado.

Así las cosas, aparece como el ariete titular en la planificación de la plantilla para el curso 25/26 y el delantero que llegue no será para competir por él en el puesto sino para complementarle, algo de lo que ya es consciente. Con Oyarzabal partiendo desde la izquierda en la posición en la que más ha brillado en su carrera, Karrikaburu apunta a ser el otro delantero centro del equipo. A dos meses de cumplir 23 años, y después de ser importante la última campaña en el Racing, se ha ganado una oportunidad en el primer equipo blanquiazul como referente arriba junto al islandés. No hay que olvidar que tanto Sadiq como Carlos Fernández están en la rampa de salida y que por Becker se escucharán ofertas pese a que el jugador quieren seguir en San Sebastián.

De esta forma el delantero que fichará la Real tendrá un perfil complementario al de Óskarsson con la intención de que, independientemente de que pueda jugar arriba en ocasiones, lo haga también en banda o como segundo delantero. Sergio ha probado dos sistemas de juego hasta ahora, el habitual 1-4-3-3 que vino utilizando Imanol los últimos años y el 1-4-4-2 en rombo para el que necesita alguna pieza más en la parte de arriba. En este último dibujo Kubo se perfila como el enganche encargado de marcar diferencias en zona de tres cuartos y faltaría algo de pegada para el acompañante del 'nueve'. Habría que recordar que la última gran temporada de la Real fue la 22/23, en la que acabo cuarta y obtuvo plaza para la Champions, y que se manejó con el rombo por las lesiones de Oyarzabal y Barrenetxea. Entonces Sorloth y Kubo fueron los delanteros, Silva el mediapunta y Merino y Brais los interiores.

Ahora tiene mimbres para hacer un buen cesto pero se necesitaría una pieza más arriba que pueda integrarse a la dinámica de los Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo y el propio Óskarsson, hombres que parten con ventaja para Sergio.