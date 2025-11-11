Osasuna cede 600 entradas a la Real para el duelo en El Sadar
Tienen un precio único de 30 euros y se pueden solicitar desde este martes hasta el próximo lunes
Martes, 11 de noviembre 2025, 11:17
La Real Sociedad ha abierto este martes la solicitud de entradas de cara al próximo encuentro de los txuri-urdin frente a Osasuna el día ... 22 de noviembre en El Sadar (18.30 horas), en el que los realistas tratarán de asaltar el feudo rojillo.
Osasuna enviará un total de 600 localidades a los aficionados txuri-urdin, todas ellas a un precio único de 30 euros. Estas se repartirán de la siguiente manera: 405 entradas serán para socios y RS Fans, 110 para peñas blanquiazules y los 95 pases restantes para compromisos del club.
Las solicitudes se llevarán a cabo a través de la página oficial del club y se podrán realizar desde este martes hasta el próximo día 17 de noviembre a las 12.00 horas. Una vez que finalice el plazo de solicitud, el mismo día se realizará el sorteo entre los solicitantes y a primera hora de la tarde saldrán los resultados en la web de la Real.
La visita al estadio rojillo será una de los desplazamientos más demandados por la parroquia txuri-urdin de la temporada, como acostumbra cada año, por la cercanía entre las dos capitales y también la buena relación entre ambas aficiones. Este duelo corresponderá a la decimocuarta jornada del campeonato, que se jugará después del parón de selecciones, y una semana antes de que la Real regrese a Anoeta para enfrentarse al Villarreal en su próximo choque liguero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión