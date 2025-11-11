Osasuna cede 600 entradas a la Real para el duelo en El Sadar

La Real Sociedad ha abierto este martes la solicitud de entradas de cara al próximo encuentro de los txuri-urdin frente a Osasuna el día ... 22 de noviembre en El Sadar (18.30 horas), en el que los realistas tratarán de asaltar el feudo rojillo.

Osasuna enviará un total de 600 localidades a los aficionados txuri-urdin, todas ellas a un precio único de 30 euros. Estas se repartirán de la siguiente manera: 405 entradas serán para socios y RS Fans, 110 para peñas blanquiazules y los 95 pases restantes para compromisos del club.

Las solicitudes se llevarán a cabo a través de la página oficial del club y se podrán realizar desde este martes hasta el próximo día 17 de noviembre a las 12.00 horas. Una vez que finalice el plazo de solicitud, el mismo día se realizará el sorteo entre los solicitantes y a primera hora de la tarde saldrán los resultados en la web de la Real.

La visita al estadio rojillo será una de los desplazamientos más demandados por la parroquia txuri-urdin de la temporada, como acostumbra cada año, por la cercanía entre las dos capitales y también la buena relación entre ambas aficiones. Este duelo corresponderá a la decimocuarta jornada del campeonato, que se jugará después del parón de selecciones, y una semana antes de que la Real regrese a Anoeta para enfrentarse al Villarreal en su próximo choque liguero.