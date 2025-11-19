Osasuna alcanza la cifra récord de 154 clubes convenidos

Osasuna ha implementado desde este año su programa Tajonar 3.0 para el periodo comprendido entre 2025 y 2029 con el objetivo de dar un ... nuevo paso adelante en el trabajo formativo. En lo que se refiere a instalaciones, la ciudad deportiva rojilla contará con dos nuevos campos de hierba artificial para mejorar las condiciones del fútbol base.

En cuanto a la captación de talento, el conjunto navarro ha alcanzado la cifra récord de 154 clubes convenidos, la gran mayoría navarros y una quincena de La Rioja, que constituyen su principal caladero al controlar a más de 20.000 jugadores. En 2017 tenía 90 clubes adheridos, poco más de la mitad.

Una de las diferencias de su trabajo con la cantera es que ha estrechado las relaciones con sus clubes. Hace diez años, siete de cada diez jugadores que ingresaban en Tajonar no procedían de sus convenidos y ahora esa cifra está por encima del 70%. Además, se da una continuidad en el trabajo de formación hacia la élite y así el 68% de los jugadores del filial procede del juvenil rojillo.

Para defenderse de la amenaza del Athletic en Navarra, Osasuna apuesta por la cercanía a las familias y el sentimiento para atraer a los mejores talentos de la Comunidad. Ahora que ha cuadrado sus números y no tiene problemas financieros puede atender mejor deportiva y económicamente a los futbolistas que más destacan, lo que obliga a un esfuerzo mayor a aquellos clubes que quieran pescar en su cantera.

La filosofía del club se asienta en una fuerte identidad navarra con jugadores de casa en torno a los que organizar los equipos.