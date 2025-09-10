Hay opciones de ganar, está Barrenetxea
Llega el rival preferido del atacante donostiarra, el Real Madrid, al que le ha hecho cuatro goles en doce partidos y ha firmado actuaciones de enjundia
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00
Si hay un partido que subraya excepcionalmente en el calendario anual Ander Barrenetxea es el del Real Madrid. Al atacante donostiarra se le da ... realmente bien cada vez que se enfrenta al gigante blanco y en su trayectoria como jugador de la primera plantilla le ha hecho ya cuatro tantos y ha firmado actuaciones excelentes.
El momento de forma por el que atraviesa el donostiarra le confiere el papel de titular, a pesar de que falten cuatro días para el choque de Anoeta. En los triunfos épicos de los donostiarras ante el Real Madrid, ya sea en liga como en Copa, Barrenetxea ha sido protagonista. Más, cuando derrotar al conjunto merengue no es algo que se de con asiduidad.
El primer gol del extremo blanquiazul con el primer equipo fue un 12 de mayo de 2019 y supuso el 3-1 contra el Real Madrid
El primer gol que hizo Ander Barrenetxea con la primera plantilla fue ante el Madrid. Se volverá a encontrar con Courtois y sus casi dos metros de altura. Algo que no amedrenta al extremo txuri-urdin porque ha sido capaz de batirle un puñado de veces. Aquella primera fue una soleada tarde de mayo en 2019, cuando la liga expiraba. Pero aquel triunfo por 3-1 supo a gloria. Barrenetxea puso la puntilla al partido después de que Mikel Oyarzabal se topara con el poste de la meta del internacional belga y el rechace el canterano lo mandó al fondo de las mallas.
Hubo que esperar cuatro campañas para que el jugador, de 23 años, marcara su segundo tanto al equipo blanco, y otra vez la Real pudo cantar victoria. Vencieron los de Imanol 2-0 en aquel encuentro de la jornada 33 con goles de Kubo y del canterano, que de nuevo, se encargó de poner la puntilla al choque con un disparo seco a la cepa del poste derecho de Courtois.
Marcó en Copa el pasado curso para dar esperanza de remontada en el Bernabéu y completó un sensacional encuentro
Repitió Barrenetxea su idilio de marcar al cuadro blanco ese mismo año, pero el 9 de septiembre en el inicio de la siguiente campaña. Entonces la Real perdió por 2-1 en el Bernabéu y fue el jugador de la Real que abrió el marcador al que luego le daría la vuelta el Real Madrid con tantos de Valverde y Joselu.
También en Copa
No solo ha logrado marcarle Ander Barrenetxea al Real Madrid en el torneo doméstico. Lo hizo la pasada campaña en las semifinales de Copa, en aquel encuentro donde la Real estuvo a un paso de volver a colarse en una final. El extremo hizo soñar con la remontada porque abrió el marcador en el minuto 16 culminando una veloz contra. Completó un gran partido, como hizo tres temporadas atrás en aquel inolvidable 3-4, preludio del título de Copa en La Cartuja. Barrene ejerció de asistente a Isak que fue quien empezó a ajusticiar al Madrid.
La Real necesita un triunfo para mirar de otra manera el arranque liguero y Barrenetxea se presenta como kriptonita ante el coloso blanco. Que así sea.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.