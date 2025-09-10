Hay opciones de ganar, está Barrenetxea

Si hay un partido que subraya excepcionalmente en el calendario anual Ander Barrenetxea es el del Real Madrid. Al atacante donostiarra se le da ... realmente bien cada vez que se enfrenta al gigante blanco y en su trayectoria como jugador de la primera plantilla le ha hecho ya cuatro tantos y ha firmado actuaciones excelentes.

El momento de forma por el que atraviesa el donostiarra le confiere el papel de titular, a pesar de que falten cuatro días para el choque de Anoeta. En los triunfos épicos de los donostiarras ante el Real Madrid, ya sea en liga como en Copa, Barrenetxea ha sido protagonista. Más, cuando derrotar al conjunto merengue no es algo que se de con asiduidad.

El primer gol del extremo blanquiazul con el primer equipo fue un 12 de mayo de 2019 y supuso el 3-1 contra el Real Madrid

El primer gol que hizo Ander Barrenetxea con la primera plantilla fue ante el Madrid. Se volverá a encontrar con Courtois y sus casi dos metros de altura. Algo que no amedrenta al extremo txuri-urdin porque ha sido capaz de batirle un puñado de veces. Aquella primera fue una soleada tarde de mayo en 2019, cuando la liga expiraba. Pero aquel triunfo por 3-1 supo a gloria. Barrenetxea puso la puntilla al partido después de que Mikel Oyarzabal se topara con el poste de la meta del internacional belga y el rechace el canterano lo mandó al fondo de las mallas.

Hubo que esperar cuatro campañas para que el jugador, de 23 años, marcara su segundo tanto al equipo blanco, y otra vez la Real pudo cantar victoria. Vencieron los de Imanol 2-0 en aquel encuentro de la jornada 33 con goles de Kubo y del canterano, que de nuevo, se encargó de poner la puntilla al choque con un disparo seco a la cepa del poste derecho de Courtois.

Marcó en Copa el pasado curso para dar esperanza de remontada en el Bernabéu y completó un sensacional encuentro

Repitió Barrenetxea su idilio de marcar al cuadro blanco ese mismo año, pero el 9 de septiembre en el inicio de la siguiente campaña. Entonces la Real perdió por 2-1 en el Bernabéu y fue el jugador de la Real que abrió el marcador al que luego le daría la vuelta el Real Madrid con tantos de Valverde y Joselu.

También en Copa

No solo ha logrado marcarle Ander Barrenetxea al Real Madrid en el torneo doméstico. Lo hizo la pasada campaña en las semifinales de Copa, en aquel encuentro donde la Real estuvo a un paso de volver a colarse en una final. El extremo hizo soñar con la remontada porque abrió el marcador en el minuto 16 culminando una veloz contra. Completó un gran partido, como hizo tres temporadas atrás en aquel inolvidable 3-4, preludio del título de Copa en La Cartuja. Barrene ejerció de asistente a Isak que fue quien empezó a ajusticiar al Madrid.

La Real necesita un triunfo para mirar de otra manera el arranque liguero y Barrenetxea se presenta como kriptonita ante el coloso blanco. Que así sea.