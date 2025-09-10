Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ander Barrenetxea, durante el entrenamiento a puerta abierta para la afición en Anoeta. Lobo Altuna
Real Sociedad

Hay opciones de ganar, está Barrenetxea

Llega el rival preferido del atacante donostiarra, el Real Madrid, al que le ha hecho cuatro goles en doce partidos y ha firmado actuaciones de enjundia

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Si hay un partido que subraya excepcionalmente en el calendario anual Ander Barrenetxea es el del Real Madrid. Al atacante donostiarra se le da ... realmente bien cada vez que se enfrenta al gigante blanco y en su trayectoria como jugador de la primera plantilla le ha hecho ya cuatro tantos y ha firmado actuaciones excelentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  4. 4

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  5. 5

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  6. 6 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  7. 7

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  8. 8 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  9. 9

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  10. 10 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hay opciones de ganar, está Barrenetxea

Hay opciones de ganar, está Barrenetxea