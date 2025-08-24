Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JJ Watt sufrió la semana pasada en su primer partido en el estadio del Espanyol. AFP
Real Socieda-Espanyol

El nuevo ídolo de la hinchada perica no juega a fútbol europeo

El exjugador de la NFL JJ Watt es una de las figuras asociadas a Velocity Sports Limited, grupo inversor que ha adquirido el Espanyol

Iker Valverde

Iker Valverde

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

En el palco de Cornellà se ha dejado de servir pato. Tras nueve años en los que el olor a especias abría los poros de ... todos los trajeados que presumían desde el anillo VIP del feudo perico, ahora se recomienda llevar servilletas para quitarse el aceite después de hincarle el diente a la fritanga que se ofrece. El cambio de propiedad del chino Chen Yansheng a Velocity Sports Limited, el grupo inversor americano de Alan Pace, ha cambiado el modus operandi del Espanyol, no solo en la cocina.

