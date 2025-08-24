El nuevo ídolo de la hinchada perica no juega a fútbol europeo

En el palco de Cornellà se ha dejado de servir pato. Tras nueve años en los que el olor a especias abría los poros de ... todos los trajeados que presumían desde el anillo VIP del feudo perico, ahora se recomienda llevar servilletas para quitarse el aceite después de hincarle el diente a la fritanga que se ofrece. El cambio de propiedad del chino Chen Yansheng a Velocity Sports Limited, el grupo inversor americano de Alan Pace, ha cambiado el modus operandi del Espanyol, no solo en la cocina.

La nueva propiedad ha entendido desde el primer día que los cimientos de su proyecto se debían construir desde su gente. La masa social del Espanyol, grande pese a vivir a la sombra del Barcelona, lleva años adormilada y la imagen de su estadio, que cambia más de nombre que de césped, vacío ha sido muy recurrente. Alan Pace ya se ha ganado a la afición, a través de un protagonista especial.

Figura simbólica JJ Watt tiene un poder accionarial minoritario y su función es ofrecer visibilidad internacional

Se trata de JJ Watt, exjugador de fútbol americano y uno de los mejores defensores de la historia de la NFL. Su papel accionarial en el club catalán será minoritario, pero su labor principal radica en ofrecerle visibilidad internacional al Espanyol, como figura simbólica. La imagen del nortemaricano tomando cervezas junto a aficionados blanquiazules en la previa del partido ante el Atlético de Madrid ya ha dado la vuelta al mundo. Esa cercanía que ha demostrado con el grueso de la hinchada perica, hablando con ellos como si fuera un seguidor más, le ha hecho ganarse su cariño.

Pese a la viralidad de este encuentro, la popularidad de JJ Watt viene de mucho antes, cuando seguramente no conocía lo que era el Espanyol todavía. Su carrera en la NFL es una sucesión de récords que terminaron redefiniendo el papel defensivo en el fútbol americano y la forma en la que los equipos afrontaban esa fase del juego. En sus primeras cinco temporadas acumuló 74,5 sacks, una maniobra complicada que trata de placar al quarterback rival antes de que logre realizar el pase. Es la segunda cifra más alta de la historia.

Números históricos

Su producción defensiva fue tal que llegó a realizar dos touchdowns en jugadas defensivas y tres como receptor, algo tan poco habitual para su posición como que no se lograba desde 1944. JJ Watt se retiró en 2022 tras una carrera prolífica y, aunque en más de una ocasión ha dejado abierta la puerta a un posible regreso a la práctica deportiva, su razón de ser en estos momentos de su vida es la inversión deportiva.

Cerca de la afición Se ha hecho viral el vídeo con la hinchada del Espanyol, algo que ya ha hecho antes en Inglaterra

En 2023 entró en el grupo inversor Sports Limited, una de las muchas propiedades nortemaricanas que han irrumpido en los últimos años en el fútbol inglés. Por aquel entonces solo eran propietarios del Burnley, que esta temporada disputa la Premier League pero hace dos años todavía estaba en la Championship –segunda división inglesa–. «En 2011 empecé a seguir en el fútbol inglés y la idea de formar parte de un club ya rondaba mi cabeza desde entonces», declaró en la BBC.

Tiene unos cuantos compatriotas en los que fijarse, aunque no siempre son buenos ejemplos. Chelsea, Arsenal o Liverpool, entre otros muchos, no todos ellos populares entre sus hinchadas por la forma en la que los gestionan, muy a la 'americana'. Por eso, JJ Watt ha querido desde el principio aprender, pero siempre encontrando su propio estilo, y centrarse más en el trabajo de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, actores de 'Deadpool' y populares propietarios del Wrexham galés, equipo al que han llevado de quinta división a segunda con ascensos consecutivos. Son una rara avis en un fútbol plagado de dueños americanos incapaces de dirigir un club europeo.

Compromiso social

La imagen de JJ Watt con la afición del Espanyol no es ninguna novedad. El exjugador de la NFL ha tenido entre ceja y ceja la labor social desde que entró en las propiedades de los clubes. En Burnley ha estado en más de una ocasión en la grada visitante con la afición de los 'clarets'. «Quería conocer lo que quería la gente», se explicó cuando decidió ir andando desde su hotel al campo del Burnley un día de partido.