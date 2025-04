El nuevo entrenador, la primera gran decisión de Erik Bretos

Erik Bretos todavía no ha sido presentado como nuevo director de fútbol pese a que ya ejerce como tal y ya tiene su primera gran ... decisión entre manos. El donostiarra debe elegir nuevo jefe para el verde, consciente de que el que venga casi siempre saldrá perdiendo en la comparación con Imanol. El club, que ya venía trabajando en la hoja de ruta en caso de que el oriotarra no siguiera como finalmente ha sucedido, debe acertar en una decisión tan complicada como trascendente. El perfil del técnico, al que le contratarán para ganar partidos, debe tener además diferentes características

1 Entender a qué se juega en todos los equipos de Zubieta

La Real tiene una de las metodologías de trabajo más trabajadas del panorama europeo y es la envidia de muchos equipos de primer nivel. Para ello lleva ejecutando una hoja de ruta clara desde hace tiempo. El futuro entrenador deberá amoldarse a lo que juegan todos los equipos de Zubieta, que en la mayoría de categorías dibuja un 1-4-3-3. Pero más allá de sistemas y cómo colocar a futbolistas, en Zubieta no se entiende que el entrenador no apueste por la tenencia del balón y tratar de hacer daño con él. Por ello perfiles como en su día David Moyes o Asier Garitano hoy ni se contemplan.

2 Apostar siempre por el talento que hay en casa

El futuro míster tendrá que moldear una plantilla que seguro que tiene cambios la próxima temporada, pero en la que el grueso siempre será local. Esta temporada han emergido canteranos como Jon Martín, Jon Mikel Aramburu o Pablo Marín, pero todavía hay que dar una vuelta de tuerca más para que terminen de explotar futbolistas como Pacheco o Turrientes, talento de casa al que hay que sacar mucho más rendimiento. Del mismo modo, por debajo llaman a la puerta otros talentos como Goti, Dani Díaz, Álex Marchal o Arkaitz Mariezkurrena que asoman pero todavía deben seguir creciendo. Para ello hace falta un entrenador que apueste por ellos

3 Fichajes jóvenes con los que sacar rédito económico

Desde hace unos años la Real acude al mercado a reforzar las posiciones que no tiene en Zubieta, pero en la mayoría de las ocasiones busca un perfil determinado de fichaje. El futbolista que aterriza en Donostia es mayoritariamente joven con el que a futuro poder sacar rédito económico. El caso que mejor define esta ideología es Alexander Isak.El futuro entrenador también tendrá que saber moldear con todos esos fichajes que se han realizado en el último lustro. Los Sucic, Óskarsson o Zakharyan tienen mucho talento, pero también hay que saber darles forma.

4 Mano izquierda pero que sea respetado en el vestuario

Imanol se ha ganado el respeto del vestuario a lo largo de los años por mucho que algunos de sus futbolistas comenzaran a cuestionar algunas de decisiones futbolísticas tras las últimas derrotas. El entrenador que llegue deberá hacerse a una plantilla mayoritariamente de casa, pero en la que también hay extranjeros que quieren tener siempre su cota de protagonismo.Ganarse un prestigio en un vestuario en el fútbol actual no siempre es sencillo. El ejemplo más claro vuelve a ser David Moyes, que de la mano de su staff fue incapaz de conectar con el grupo. No es fácil tener mano izquierda con una plantilla en la que no todos los futbolistas van a tener los mismos minutos.

5 Ir a buscar un entrenador de fuera o mirar a alguien de casa

Una de las primeras conclusiones que deben tomar tanto Bretos como Aperribay es elegir primero si el entrenador que venga sea de fuera, como ya ocurriera en su día con Montanier, Moyes o Eusebio, que no tenían nada que ver con la Real, o si por su parte apostar por alguien que tenga el sello «made in Zubieta». En este último grupo aparecen técnicos como Xabi Alonso, Arrasate o Sergio Francisco, que tienen clara la idiosincrasia del club.

6 Un técnico que esté libre o uno por el que haya que pagar

retos también tendrá que echar un vistazo a la situación del futuro entrenador, bastante diferente a lo que sucede con los jugadores, en la que en la mayoría de ocasiones se paga un traspaso aunque últimamente también se contratan futbolistas libres con prima de fichaje. La Real también tiene que tener en cuenta de que si elige un entrenador determinado en caso de que tenga contrato con su club deberá abonar la cláusula de rescisión o llegar a un acuerdo económico. Sin embargo, si el candidato no termina de convencer del todo, la Real podría acudir a contratar un técnico que no esté ahora mismo en ningún banquillo. Bretos y Aperribay tienen mucho trabajo.