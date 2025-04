Una nueva oportunidad para Turrientes

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 18 de abril 2025, 00:15 Comenta Compartir

Beñat Turrientes (Beasain, 2002) apunta a tener una nueva oportunidad para demostrar el gran proyecto de futbolista que es. La baja de Zubimendi por sanción ... le abre la puerta de la titularidad el domingo en Villarreal puesto que Imanol no tiene un pivote como tal en esa demarcación. El canterano es quien mejor interpreta esa posición, aunque el técnico no siempre ha apostado por él cuando Zubimendi no ha estado disponible. El donostiarra se encaró en el descuento del choque ante el Mallorca con Samu Costa y vio una amarilla absolutamente innecesaria que le hace perderse un partido fundamental.

El protagonismo de Turrientes esta temporada es mucho menor del esperado. El centrocampista es el futbolista número 19 de la plantilla en minutos y su participación se reduce a tan solo 1.228 minutos este curso entre Liga, Copa y Europa League. El beasaindarra ha visto cómo Marín y Olasagasti, con 1.615 y 1.346 minutos respectivamente, le han pasado por la derecha en la posición de interior. Del primer equipo solo han tenido menos oportunidades Pacheco, Jon Martín, Marrero, Traoré –seis meses lesionado–, Sadiq, Odriozola, Urko, Magunazelaia y Zakharyan. O lo que es lo mismo, entre ellos están el portero suplente, los tres cedidos que salieron en invierno y futbolistas que se han pasado casi toda la temporada lesionados. Pero más allá de los números, la sensación dentro del equipo es que Marín y Olasagasti tienen bastante más protagonismo en la plantilla que Turrientes, que pese a que ha disputado partidos importantes como ante el Manchester United en Anoeta también ha visto como se ha quedado a cero en muchos encuentros. No está siendo una temporada sencilla para Turrientes, que, sin embargo, durante el pasado verano consiguió uno de sus mayores hitos de su carrera deportiva colgándose el oro en los Juegos Olímpicos de París. El canterano disputó parte de la final, pero cometió penalti en la prórroga que pudo hacer peligrar el triunfo. Arnau Tenas paró la pena máxima y luego Turrientes mandó un remate el larguero tratando de resarcirse. Sin una pretemporada al uso, sí que aterrizó en Zubieta con un buen estado de forma que invitaba a pensar que esta temporada iba a ser la de su consagración como jugador importante en la Real. De momento, no está siendo así. Así lo decían los datos en los primeros compases del curso. Turrientes jugó los ocho primeros partidos de la Liga, pero al final de la primera vuelta comenzó a desaparecer de los planes de Imanol, sobre todo en competición doméstica. De finales de noviembre a finales de febrero solo disputó tres partidos en Liga estando disponible en la mayoría de ellos. Tuvo minutos ante el Betis (2-0) en Anoeta, Celta en Balaídos (2-0) y en la dolorosa derrota ante el Getafe (0-3). Con Zubimendi sancionado, la lógica invita a pensar que Turrientes será titular en la posición de '4'. Cuatro partidos en ese puesto La dirección deportiva tomó en diciembre una arriesgada decisión que a la postre ha quedado demostrado que no fue acertada del todo. En invierno salieron de la Real dos atacantes como Sadiq y Magunazelaia, mientras que Urko González de Zárate recaló en el Espanyol en calidad de cedido. El gasteiztarra no estaba completando una temporada acorde a su nivel e Imanol tampoco contaba con él, pero en el cuadro perico ha demostrado que es un jugador de Primera división. Urko era precisamente el único futbolista por formación capaz de sustituir a Zubimendi sin tener que cambiar a otro compañero de puesto. Turrientes puede jugar de cuatro porque es un gran jugador. Tiene la capacidad de jugar de cara y ser protagonista en la salida de balón, aunque una de sus principales características es la conducción de balón para dejar atrás rivales, algo casi prohibido en la zona de '4'. Sin embargo, Turrientes ha disputado cuatro partidos como titular como jefe en la sala de máquinas, tres de ellos ya sin Urko en las filas de la Real. El beasaindarra fue titular en Balaídos en uno de los peores partidos del curso. En Vigo no se salvó ningún

