Nostalgia txuri-urdin: el finalista de Champions al que bailó la mejor Real

Muchos 'realzales' sufrieron un ataque de nostalgia al presenciar el espectacular duelo de Champions League que dirimieron el Inter de Milán y el Barcelona. Fueron ... 120 minutos de fútbol de muchos quilates, alternativas en el marcador, siete goles de todas las facturas y toneladas de tensión y emociones, que derivaron en la clasificación de los italianos para la final, pese a la exhibición de juego de futbolistas privilegiados como Pedri y Lamine Yamal. Ese Inter tan competitivo y heroico que luchará por el título, ese Inter que tumbó a un señor Barça, es el mismo que pasó las de Caín hace sólo año y medio en Anoeta, el que no pudo derrotar a la Real Sociedad de Imanol ni en el coliseo donostiarra (1-1) ni en el Giuseppe Meazza (0-0), el que, en definitiva, quedó por detrás de los txuri-urdin en la liguilla de la Liga de Campeones del pasado curso.

Es natural que el aficionado realista tenga ese arrebato de nostalgia porque ese primer tramo de la pasada temporada, esos ocho partidos de la fase de grupos de la pasada edición de la Champions, representaron quizá el momento de mayor esplendor futbolístico de esta Real de Imanol, en contraste con el actual, de encefalograma plano en lo futbolístico y lo anímico y con sólidas opciones de quedarse fuera de Europa.

Las alineaciones de los dos duelos entre la Real y el Inter en Champions y el del equipo italiano contra el Barça

Y es que 14 de los 17 jugadores que hicieron hincar la rodilla al Barça de Flick este martes en Milán participaron de forma activa en los dos partidos contra la Real de la pasada campaña. Y 15 de los 17 que jugaron frente a los blaugranas formaban parte de esa plantilla. Quiere decir que es el mismo Inter. Las 36.591 personas que asistieron a Anoeta ese 20 de septiembre de 2023 se deleitaron con la manera que tuvo la escuadra txuri-urdin de someter a los transalpinos del norte durante 80 minutos de plenitud, cómo le bailó por momentos, y cómo se le escurrieron dos puntos al final, con un gol de Lautaro Martínez a tres minutos del final, porque la escuadra de Imanol no pudo mantener el nivel físico y futbolístico con los cambios.

Esos minutos que fueron desde el himno de la Real, el Txuri Urdin, hasta el gol de Brais en el minuto 4 de encuentro y el correspondiente Dale Cavese, pasando por la canción de violines de la Champions y los primeros acercamientos de la Real, fueron los de mayor intensidad futbolística y ambiental que se recuerdan en la historia reciente de Anoeta, convertida en una bombonera por un instante en un tarde de septiembre en Donostia. En la vuelta en Milán, la Real, un muro atrás y sin asumir riesgos, sólo sufrió al final para sujetar el 0-0 que le permitía acabar primera la liguilla y pasar a octavos de final directamente. El infortunio del sorteo le llevó a emparejarse luego con el enemigo más difícil posible: el PSG de Mbappé, que le borró el sueño de llegar lejos en la Liga de Campeones como en el año 83.

Ampliar Remiro, Brais, Le Normand, Merino, Traoré, Zubimendi, Kubo, Barrene, Tierney, Zubeldia y Oyarzabal, el 'once' inicial de la Real contra el Inter de Milán en Anoeta Lobo Altuna

No ha cambiado el Inter y tampoco lo ha hecho tanto la Real, por lo menos en su fisonomía. De los once elegidos por Imanol en aquel partido en Anoeta, ocho permanecen en la plantilla. De los 16 que participaron durante los 90 minutos, 11 continúan. Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal y Barrene fue el 'once' inicial. Luego salieron Odriozola, Aihen, Momo Cho, Sadiq y Pacheco. Del encuentro del Giuseppe Meazza, los únicos que no permanecen en el plantel de entre los titulares eran Le Normand, Merino y Sadiq, ahora cedido en el Valencia. La gran novedad en Italia fue la presencia de Zakharyan en la alineación.

Los 11 jugadores que eligió Filippo Inzaghi ante el Barça en el partido definitivo de semifinales ya formaban parte de la plantilla neroazzurra que se enfrentó a la Real en la edición del pasado año. Y también cuatro de los seis jugadores que salieron posteriormente durante el segundo tiempo y la prórroga. Los únicos dos jugadores 'nuevos', que saltaron al terreno de juego este pasado miércoles ante los culés y no integraban la plantilla que sufrió de lo lindo en Anoeta, fueron el delantero iraní Mehdi Taremi y el centrocampista polaco Piotr Zieliński. Curiosamente, este último sí se enfrentó a los txuri-urdin en Europa, pero en la Europa League de la campaña 2020/21 y además marcó un gol en el 1-1 en el Diego Armando Maradona, en un último partido de la liguilla en cuyo último minuto anotó Willian José para clasificar a la Real.

La estadística más impactante

Este Inter actual está firmando registros impresionantes, muy meritorios. Uno de los más significativos es que sólo ha ido perdiendo durante 16 minutos en todo lo que va de Champions League. Y ha disputado 14 partidos, incluidos los ocho de la fase de grupos, los dos de octavos en el Feyenoord, los dos de cuartos ante el Bayern de Múnich y los dos de semifinales contra el Barça. Sólo 16 minutos de 1.290 (un 1,2%) con el marcador en contra. El mérito de la Real se eleva a la máxima potencia considerando que sólo en aquel partido en Anoeta estuvo 83 minutos por delante en el marcador, desde el gol de Brais en el 4' hasta el de Lautaro en el 87'. En un partido de la pasada edición, el de San Sebastián, el Inter estuvo 67 minutos más con el marcador en contra que en 14 encuentros completos de toda la presente Champions. Increíble.